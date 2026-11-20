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गुरुनानक जयंती पर 8 साल बाद कोटा से पाकिस्तान के ननकाना साहिब मत्था टेकने जाएगा श्रद्धालुओं का जत्था

ननकाना साहिब की मंजूरी मिलने पर खुशी जताते सिख समुदाय के लोग ( ETV Bharat Kota )

कोटा: सिख समुदाय के श्रद्धालुओं के लिए गुरुनानक जयंती के पहले शुक्रवार को बड़ी खुशखबरी आई. इसमें कोटा के 12 श्रद्धालुओं को पाकिस्तान स्थित सिख धर्म के संस्थापक नानक देव की जन्मस्थली ननकाना साहिब पर मत्था टेकने का मौका मिलेगा. सभी श्रद्धालु गुरुनानक जयंती पर वहां पहुंचेंगे. बीते 8 साल से कोटा के एक भी श्रद्धालु को ननकाना साहिब जाने का मौका नहीं मिला था.

कोटा सिख वेलफेयर सोसायटी के प्रधान मनिन्दर सिंह ने बताया कि सोसायटी के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों के बाद कोटा से 12 श्रद्धालुओं को पाकिस्तान का वीजा मिला है. इन श्रद्धालुओं का जत्था शनिवार सुबह 7 बजे स्वर्ण मंदिर मेल से अमृतसर रवाना होगा. अंतिम बार 2019 में कोटा से जत्था पाकिस्तान गया था, लेकिन कोरोना और फिर तत्कालीन प्रधान जगजीत सिंह जग्गी की मृत्यु होने के बाद प्रोसेस की जानकारी नहीं होने के कारण जत्था पाकिस्तान नहीं जा पा रहा था.