गुरुनानक जयंती पर 8 साल बाद कोटा से पाकिस्तान के ननकाना साहिब मत्था टेकने जाएगा श्रद्धालुओं का जत्था
12 श्रद्धालु सिख धर्म के संस्थापक नानकदेव की पाकिस्तान स्थित जन्मस्थली ननकाना साहिब जाएंगे.
Published : November 20, 2026 at 9:26 PM IST
कोटा: सिख समुदाय के श्रद्धालुओं के लिए गुरुनानक जयंती के पहले शुक्रवार को बड़ी खुशखबरी आई. इसमें कोटा के 12 श्रद्धालुओं को पाकिस्तान स्थित सिख धर्म के संस्थापक नानक देव की जन्मस्थली ननकाना साहिब पर मत्था टेकने का मौका मिलेगा. सभी श्रद्धालु गुरुनानक जयंती पर वहां पहुंचेंगे. बीते 8 साल से कोटा के एक भी श्रद्धालु को ननकाना साहिब जाने का मौका नहीं मिला था.
कोटा सिख वेलफेयर सोसायटी के प्रधान मनिन्दर सिंह ने बताया कि सोसायटी के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों के बाद कोटा से 12 श्रद्धालुओं को पाकिस्तान का वीजा मिला है. इन श्रद्धालुओं का जत्था शनिवार सुबह 7 बजे स्वर्ण मंदिर मेल से अमृतसर रवाना होगा. अंतिम बार 2019 में कोटा से जत्था पाकिस्तान गया था, लेकिन कोरोना और फिर तत्कालीन प्रधान जगजीत सिंह जग्गी की मृत्यु होने के बाद प्रोसेस की जानकारी नहीं होने के कारण जत्था पाकिस्तान नहीं जा पा रहा था.
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दस्तावेजी प्रक्रिया में अटकते: सोसायटी महासचिव जितेन्द्र सिंह बग्गा ने कहा, हम सभी ननकाना साहिब जाने के लिए वीजा मांगते हैं और प्रयास करते, लेकिन दस्तावेजी प्रक्रियाओं के कारण बाधा आ जाती. बिरला के ऑफिस से ही सभी विभागों से श्रद्धालुओं के नामों को क्लियरेंस दिलवाई. इस कारण सभी के पासपोर्ट समय पर पाकिस्तान दूतावास पहुंच सके. पाकिस्तान दूतावास ने शुक्रवार को सुबह करीब 11.30 बजे कोटा के सभी 12 श्रद्धाुलओं को वीजा जारी कर दिया. इसके पहले गुरुवार को चार बार चक्कर काटने के बाद भी श्रद्धालुओं को वीजा जारी नहीं हुआ था.
रावलपिंडी, लाहौर व एमनाबाद के गुरुद्वारे भी करेंगे अरदास: सोसायटी ने अटवाल नगर निवासी प्रभजोत सिंह को जत्थे का प्रमुख बनाया है. उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली पहुंचकर पाकिस्तान दूतावास से सभी 12 श्रद्धालुओं के पासपोर्ट लिए. जत्थे के शेष सदस्य शनिवार को रवाना होंगे. जत्था 22 नवम्बर को अमृतसर से रवाना होकर सुबह 7 बजे पाकिस्तान की ओर वाघा बॉर्डर पहुंचेगा. वहां कागजी कार्यवाही के बाद जत्था उसी दिन ननकाना साहिब जाएगा, जहां 24 नवम्बर तक गुरुनानक देव के प्रकाश पर्व कार्यक्रमों में शामिल होगा.
इसके बाद 25 नवम्बर को जत्था रावलपिंडी के पास हसन अबदाल में गुरुद्वारा पंजा साहिब पहुंचेगा. वहां से 27 नवम्बर को गुरुद्वारा साहिब करतारपुर, 28 नवम्बर को गुरुद्वारा रोरी साहिब एमनाबाद (गुजरावांला) होते हुए 29 नवम्बर को लाहौर स्थित गुरुद्वारा डेरा साहिब पहुंचेगा. वहां दो दिन रूकने के बाद जत्था 1 दिसम्बर को भारत लौटेगा.
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