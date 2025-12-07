ETV Bharat / state

राजस्थान अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है : CM भजनलाल

जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने 'ऑनर रन 2025' मैराथन को हरी झंड़ी दिखाई.

ऑनर रन 2025 मैराथन
ऑनर रन 2025 मैराथन (Source : CMO Rajasthan)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 7, 2025 at 11:12 AM IST

जयपुर : सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर रविवार को राजधानी जयपुर में 'ऑनर रन 2025' मैराथन का आयोजन किया गया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रामनिवास बाग से फ्लैग ऑफ कर मैराथन की शुरुआत की. भारतीय सेना की ओर से आयोजित इस विशाल कार्यक्रम में हजारों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और शहीदों के प्रति सम्मान, सैनिकों के अदम्य साहस को नमन करते हुए देशभक्ति का संदेश दिया.

तीन कैटेगरी में मैराथन, ट्रैफिक किया गया डायवर्ट : ऑनर रन मैराथन को तीन अलग-अलग कैटेगरी, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर में आयोजित किया गया. ये मैराथन दौड़ रामनिवास बाग से शुरू होकर जेएलएन मार्ग पर आगे बढ़ी. इस दौरान शहर के कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया. सिंधी कैंप बस स्टैंड से आने-जाने वाली बसों का रूट बदला गया. इसी तरह दिल्ली-आगरा मार्ग पर जाने वाले भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा गया.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

राजस्थान अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा : फ्लैग ऑफ के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ये मैराथन सिर्फ एक दौड़ नहीं, बल्कि उन अमर सपूतों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया. राजस्थान अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है. अगर आज हम चैन की नींद सो रहे हैं तो इसका श्रेय हमारे जवानों को जाता है. कठिन परिस्थितियों में सीमा पर तैनात सेना देश की सुरक्षा करती है. सेना के अदम्य साहस और बलिदान के कारण ही हमारा देश सुरक्षित है.

हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो सेना का सम्मान करें. उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं. इससे युवा अनुशासन, देशभक्ति और समर्पण की भावना सीखते हैं. सीएम ने कहा कि 'ऑनर रन' के माध्यम से राजस्थान पूरे देश को संदेश दे रहा है कि यहां की जनता सैनिकों के त्याग और बलिदान को समझती है और हर कदम पर उनके साथ खड़ी है. ये कार्यक्रम उन वीरों के सम्मान में है, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया.

दौड़ में युवा, बुजुर्ग, जवान हर वर्ग शामिल : मैराथन में सेना के जवान, पूर्व सैनिक, युवक-युवतियां, बुजुर्ग और बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए. भारतीय सेना के बैंड, मोटिवेशनल स्लोगन और देशभक्ति गीतों ने कार्यक्रम को और प्रेरणादायक बना दिया. शहर भर में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला और प्रतिभागियों ने तिरंगे के साथ दौड़कर शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त किया.

