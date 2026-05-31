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ज्येष्ठ माह में अधिक मास की पूर्णिमा पर पुष्कर के 52 घाटों पर आस्था की डुबकी...जानिए धार्मिक महत्व

राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी आए श्रद्धालु. सरोवर में स्नान के बाद पूजा और दान पुण्य किए.

Crowds throng the ghats of Pushkar
पुष्कर के घाटों पर उमड़ी भीड़ (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 31, 2026 at 4:28 PM IST

3 Min Read
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अजमेर: जगत पिता ब्रह्मा की नगरी पुष्कर में अधिक मास की पूर्णिमा पर रविवार को आस्था का मेला लगा. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पुष्कर के पवित्र सरोवर के 52 घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई. सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी रहा. स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी किया. सरोवर की पूजा के बाद जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए.

उत्तरांचल घाट में तीर्थ पुरोहित पंडित सतीश चंद्र शर्मा ने बताया कि अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं. हर 3 वर्ष में पुरुषोत्तम मास आता है. इस माह 33 वस्तुओं का दान होता है. पुरुषोत्तम मास में धार्मिक कर्म से अधिक फल की प्राप्ति होती है. अधिक मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है. यही वजह है कि पुष्कर में श्रद्धालुओं की भारी आवक हुई.

पुष्कर के मुख्य मार्ग ही नहीं बल्कि पवित्र सरोवर के 52 घाटों पर भी श्रद्धालुओं का मेला लगा. अधिक मास की पूर्णिमा पर पवित्र सरोवर में स्नान का विशेष महत्व है. अन्य राज्यों से भी आए श्रद्धालु पुष्कर आए. परिवार और जोड़े से पुष्कर सरोवर की पूजा की. कई श्रद्धालुओं ने तर्पण भी किए.

पढ़ें:पद्मिनी एकादशी: पुष्कर सरोवर में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, पुण्य के लिए किया दान

पंडित सतीश चंद्र शर्मा के अनुसार, पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा और अमावस्या को तीर्थ में स्नान और पूजा के बाद अन्नदान, वस्त्र दान, घटदान आदि सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को देना चाहिए. इस माह आने वाली पूर्णिमा और अमावस्या पर अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध कर्म भी करना चाहिए. रविवार को पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने अपने पितरों को जल पिंडदान आदि श्राद्ध कर्म किया. पुष्कर के घाट पर स्नान के बाद तीर्थ राजगुरु पुष्कर राज से परिवार में खुशहाली, वंश वृद्धि और आरोग्य की कामना की जाती है. श्रद्धालु रेखा ने कहा कि यहां महिलाओं के समूह के साथ और दान पुण्य को आईं हैं. जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर विश्व मे इकलौता है, जिसके दर्शन किए.

A priest performing a puja in Pushkar
पुष्कर में पूजा कराते पंडित (ETV Bharat Ajmer)

प्रशासन-पुलिस के इंतजाम नाकाफी: पुष्कर के प्रमुख ब्रह्म घाट पर तीर्थ पुरोहित पंडित हरि भाई पाराशर ने बताया कि जयेष्ठ की पूर्णिमा इस बार अधिक मास में आई है. यह संयोग 30 वर्ष में एक बार बनता है. पुरुषोत्तम मास में तीर्थ में स्नान, दान और धार्मिक कर्म करना भाग्य से ही होता है. पुष्कर में भजन, दान, तप, हवन करना दुष्कर होता है. अधिक मास में भगवान श्री हरि का सर्वोत्तम फलदायी है. उन्होंने आरोप लगाया कि पुष्कर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने के बावजूद प्रशासन और पुलिस ने माकूल इंतजाम नहीं किए हैं.

पढ़ें: पुष्कर में रूसी महिला का गर्मी व लू के बीच 22 दिवसीय अग्नि तप संपन्न, बोलीं-आध्यात्मिक सुख मिला...जताई 41 दिन के तप की इच्छा

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FULL MOON OF ADHIK MAAS IS SPECIAL
A DIP OF FAITH AT 52 GHATS
THOUSANDS OF DEVOTEES IN PUSHKAR
दिनभर पूजा एवं दान पुण्य
BATHING IN PUSHKAR ON FULL MOON

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