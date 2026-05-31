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ज्येष्ठ माह में अधिक मास की पूर्णिमा पर पुष्कर के 52 घाटों पर आस्था की डुबकी...जानिए धार्मिक महत्व

पुष्कर के घाटों पर उमड़ी भीड़ ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: जगत पिता ब्रह्मा की नगरी पुष्कर में अधिक मास की पूर्णिमा पर रविवार को आस्था का मेला लगा. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पुष्कर के पवित्र सरोवर के 52 घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई. सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी रहा. स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी किया. सरोवर की पूजा के बाद जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए. उत्तरांचल घाट में तीर्थ पुरोहित पंडित सतीश चंद्र शर्मा ने बताया कि अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं. हर 3 वर्ष में पुरुषोत्तम मास आता है. इस माह 33 वस्तुओं का दान होता है. पुरुषोत्तम मास में धार्मिक कर्म से अधिक फल की प्राप्ति होती है. अधिक मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है. यही वजह है कि पुष्कर में श्रद्धालुओं की भारी आवक हुई. पुष्कर के मुख्य मार्ग ही नहीं बल्कि पवित्र सरोवर के 52 घाटों पर भी श्रद्धालुओं का मेला लगा. अधिक मास की पूर्णिमा पर पवित्र सरोवर में स्नान का विशेष महत्व है. अन्य राज्यों से भी आए श्रद्धालु पुष्कर आए. परिवार और जोड़े से पुष्कर सरोवर की पूजा की. कई श्रद्धालुओं ने तर्पण भी किए. पढ़ें:पद्मिनी एकादशी: पुष्कर सरोवर में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, पुण्य के लिए किया दान