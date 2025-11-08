ETV Bharat / state

बूंदी महोत्सव 2025: विदेशी मेहमान रंगे देशी रंग में, मटकी दौड़ में दौड़ीं विदेशी महिलाएं, मूंछों से उठाया सिलेंडर

मूंछों से सिलेंडर उठाता एक कलाकार ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: तीन दिवसीय बूंदी महोत्सव का आगाज शनिवार को रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हुआ. विदेशी मेहमानों की मौजूदगी ने उत्सव ने पूरे माहौल को अंतरराष्ट्रीय रंग दे दिया. पहले दिन विदेशी मेहमानों ने पगड़ी (साफा) बांधी, लोकधुनों पर थिरके और मटकी दौड़ में भाग लिया, वहीं देशी मेहमानों ने भी कई प्रतियोगिताओं में उत्साह से भाग लिया. महोत्सव का आगाज पुलिस परेड ग्राउंड पर दोपहर बाद हुआ. इसमें रस्साकस्सी, मूंछ प्रतियोगिता, साफा बांधना, पणिहारी दौड़ और घोड़ा दौड़ जैसी गतिविधियों में जहां स्थानीय लोगों ने अपना हुनर दिखाया, वहीं विदेशी पर्यटक भी पीछे नहीं रहे. खासकर मटकी दौड़ में विदेशी महिलाओं ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया. सिर पर पानी से भरी मटकी लेकर जब वे दौड़ीं, तो पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. विदेशी मेहमानों ने न केवल इन पारंपरिक खेलों में भाग लिया, बल्कि राजस्थानी संस्कृति का सम्मान करते हुए साफा भी खुद अपने हाथों से बांधा. पढ़ें: तीन दिवसीय बूंदी महोत्सव का हुआ रंगारंग आगाज, छोटी काशी में दिखी लोक संस्कृति की झलक मूंछों से उठाया सिलेंडर: बूंदी महाेत्सव समिति सदस्य राजकुमार दाधिच ने बताया कि साफा बांधने की प्रतियोगिता में विदेशी पर्यटकों की उत्सुकता देखने लायक थी. एक-एक कर विदेशी महिलाओं और पुरुषों ने साफा बांधने की कला में हाथ आजमाया, जबकि मंच से स्थानीय कलाकार उन्हें मार्गदर्शन देते रहे. जब एक विदेशी युवक ने लाल-पीले रंग का राजस्थानी साफा सिर पर बांधा, तो भीड़ ने तालियों की गूंज से उसका स्वागत किया. यह दृश्य "एक भारत श्रेष्ठ भारत" की भावना को साकार कर रहा था. लोक संस्कृति की झलक तब और भी निखर उठी, जब मूंछ प्रतियोगिता में कलाकारों ने अपनी मूंछों से करतब दिखाए. एक कलाकार ने अपनी लंबी मूंछों से गैस का सिलेंडर और एक बच्चे को उठाकर सबको अचंभित कर दिया. दर्शक रोमांच और आश्चर्य से तालियां बजाते रहे. विदेशी मेहमान भी यह दृश्य अपने कैमरों में कैद करते रहे.