बूंदी महोत्सव 2025: विदेशी मेहमान रंगे देशी रंग में, मटकी दौड़ में दौड़ीं विदेशी महिलाएं, मूंछों से उठाया सिलेंडर

तीन दिवसीय बूंदी महोत्सव के पहले दिन साफा बांधों और मूंछ प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम हुए.

Bundi Mahotsav 2025
मूंछों से सिलेंडर उठाता एक कलाकार (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 8, 2025 at 4:34 PM IST

4 Min Read
बूंदी: तीन दिवसीय बूंदी महोत्सव का आगाज शनिवार को रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हुआ. विदेशी मेहमानों की मौजूदगी ने उत्सव ने पूरे माहौल को अंतरराष्ट्रीय रंग दे दिया. पहले दिन विदेशी मेहमानों ने पगड़ी (साफा) बांधी, लोकधुनों पर थिरके और मटकी दौड़ में भाग लिया, वहीं देशी मेहमानों ने भी कई प्रतियोगिताओं में उत्साह से भाग लिया.

महोत्सव का आगाज पुलिस परेड ग्राउंड पर दोपहर बाद हुआ. इसमें रस्साकस्सी, मूंछ प्रतियोगिता, साफा बांधना, पणिहारी दौड़ और घोड़ा दौड़ जैसी गतिविधियों में जहां स्थानीय लोगों ने अपना हुनर दिखाया, वहीं विदेशी पर्यटक भी पीछे नहीं रहे. खासकर मटकी दौड़ में विदेशी महिलाओं ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया. सिर पर पानी से भरी मटकी लेकर जब वे दौड़ीं, तो पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. विदेशी मेहमानों ने न केवल इन पारंपरिक खेलों में भाग लिया, बल्कि राजस्थानी संस्कृति का सम्मान करते हुए साफा भी खुद अपने हाथों से बांधा.

मूंछों से उठाया सिलेंडर: बूंदी महाेत्सव समिति सदस्य राजकुमार दाधिच ने बताया कि साफा बांधने की प्रतियोगिता में विदेशी पर्यटकों की उत्सुकता देखने लायक थी. एक-एक कर विदेशी महिलाओं और पुरुषों ने साफा बांधने की कला में हाथ आजमाया, जबकि मंच से स्थानीय कलाकार उन्हें मार्गदर्शन देते रहे. जब एक विदेशी युवक ने लाल-पीले रंग का राजस्थानी साफा सिर पर बांधा, तो भीड़ ने तालियों की गूंज से उसका स्वागत किया. यह दृश्य "एक भारत श्रेष्ठ भारत" की भावना को साकार कर रहा था. लोक संस्कृति की झलक तब और भी निखर उठी, जब मूंछ प्रतियोगिता में कलाकारों ने अपनी मूंछों से करतब दिखाए. एक कलाकार ने अपनी लंबी मूंछों से गैस का सिलेंडर और एक बच्चे को उठाकर सबको अचंभित कर दिया. दर्शक रोमांच और आश्चर्य से तालियां बजाते रहे. विदेशी मेहमान भी यह दृश्य अपने कैमरों में कैद करते रहे.

Bundi Mahotsav 2025
महोत्सव में साफा बांधे विदेशी मेहमान (ETV Bharat Bundi)

वंदे मातरम् थीम पर सजाया: इस वर्ष बूंदी महोत्सव को 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूर्ण होने की थीम पर सजाया गया. विद्यार्थियों ने हाथों में तिरंगा थामकर 'वंदे मातरम' की स्वरलहरियों से आसमान गुंजा दिया. पूरे मैदान में देशभक्ति का माहौल बन गया. विदेशी पर्यटक भी इस भव्य दृश्य में खो गए और कईयों ने साथ में खड़े होकर 'भारत माता की जय' के नारे लगाए. उधर, राजस्थानी लोक कलाकारों ने घूमर, कालबेलिया, चकरी नृत्य और लोकगीतों से महोत्सव में जान फूंक दी. विदेशी मेहमान भी खुद को रोक नहीं पाए और स्थानीय कलाकारों के साथ मंच पर थिरक उठे.

Bundi Mahotsav 2025
रस्सा कसी प्रतियोगिता (ETV Bharat Bundi)

महोत्सव में दिखी दिखी लोक छटा: तीन दिवसीय बूंदी महोत्सव का यह पहला दिन विदेशी रंगों, लोक धुनों और उत्सव की उल्लासभरी लहरों से सराबोर रहा. शहर की गलियों से लेकर परेड ग्राउंड तक, हर ओर लोकजीवन की छटा बिखरी हुई थी. विदेशी पर्यटकों ने कहा कि बूंदी सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि रंगों और परंपराओं का जादुई संसार है. बूंदी महोत्सव ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि राजस्थान की संस्कृति न केवल भारत की पहचान है, बल्कि पूरी दुनिया को जोड़ने वाली एक अद्भुत डोर भी है. कई विदेशी पर्यटकों ने बताया कि वे पहली बार भारत आकर बूंदी पहुंचे थे और उन्हें यहां का आयोजन बेहद पसंद आया. कार्यक्रम को देखकर विदेशी पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे थे.

Bundi Mahotsav 2025
मूंछ प्रतियोगिता में शामिल पर्यटक (ETV Bharat Bundi)

ये रहे मौजूद: कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा, पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामकिशोर मीणा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि वर्मा, उपखंड अधिकारी लक्ष्मीकांत मीणा एवं पूर्व राजपरिवार के वंशवर्धन सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे. उन्होंने विदेशी मेहमानों का स्वागत कर राजस्थान की परंपरागत मेहमाननवाजी की मिसाल पेश की.

THREE DAY BUNDI MAHOTSAV
LOLK COMPETITIONS
FOREIGN TOURIST
BEAUTY OF FOLK CULTURE
BUNDI MAHOTSAV 2025

