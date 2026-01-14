ETV Bharat / state

मकर संक्रांति के पहले दिन संगम में लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

संगम में मकर संक्रांति पर्व पर लाखों ने लगाई डुबकी. ( ETV Bharat )

प्रयागराज: धर्म और आस्था की नगरी संगम नगरी में भोर से ही लोग आस्था डुबकी लोग मकर संक्रांति के पर्व पर पवित्र संगम में डुबकी लगा रहे हैं. मकर संक्रांति स्नान पर्व से पहले ही भारी संख्या में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी थी. बात दें कि साफ मौसम और कोहरे की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए देश भर से आए लाखों लोगों ने भोर से ही स्नान किया. सुबह भोर से ही लाखो लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई. इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भीड़ को नियंत्रित किया. सूर्योदय के साथ ही भक्तों का उत्साह बढ़ गया था. अनुमानित तौर पर कहा जा रहा है कि सुबह सात बजे तक दो लाख लोगों ने स्नान कर लिया था. हालांकि प्रशासनिक आंकड़े आने अभी बाकी है. घाट पर पुलिस कर्मियों ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिये अपनी अपनी टीम के साथ ड्यूटी लगी रही. उधर जैसे ही भोर का अंधियारा छटा, भगवान सूर्यदेव ने अपनी लालिमा बिखेरते हुए दर्शन दिए, तो स्नान करने वालों का उत्साह बढ़ गया. सूर्य देव को जल अर्पित करने, ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए स्नान करने वाले उमंग से भर गए. वहीं मेला अधिकारी ऋषि राज कहना है की दो दिन मकर संक्रांति का पर्व है, इसलिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. घाटों की संख्या बढ़ाई गई है और मकर संक्रांति पर पर दोनों दिन मिलाकर लगभग एक करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे.