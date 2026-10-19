बूंदी में बिरला बोले-भगवान श्रीराम ने सत्ता का त्याग कर दिया न्याय का संदेश...आमजन को साथ लेकर किया संघर्ष
विजयादशमी की पूर्व संध्या पर बूंदी में कुमावत समाज के कार्यक्रम को लोकसभा अध्यक्ष ने किया संबोधित.
Published : October 19, 2026 at 8:10 PM IST
बूंदी: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को यहां कहा कि भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान जंगलों में घूमकर समाज के वंचित और उपेक्षित वर्गों एवं वनवासियों के साथ संबंध मधुर किए. उन्होंने भय और राक्षसी प्रवृत्तियों से परेशान लोगों को सुरक्षा, विश्वास और न्याय का संदेश दिया. तब भगवान श्रीराम के पास न राजसत्ता थी और न विशाल सेना, लेकिन सत्य, नैतिकता और धर्म की ताकत थी. इसी शक्ति के बल पर उन्होंने अन्याय और अहंकार के प्रतीक रावण को चुनौती दी. भगवान श्रीराम ने आमजन को साथ लेकर संघर्ष किया.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विजयादशमी की पूर्व संध्या पर बूंदी में सिलोर रोड स्थित कुमावत समाज के कार्यक्रम में बतौर अतिथि बोल रहे थे. विधायक हरिमोहन शर्मा भी मौजूद थे. बिरला ने कहा कि विजयदशमी केवल रावण दहन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक नहीं, बल्कि भगवान श्रीराम के आदर्शों को जीवन में उतारने का संकल्प लेने का अवसर भी है. भगवान श्रीराम का जीवन हमें सिखाता है कि सत्ता से बड़ा सत्य, शक्ति से बड़ा नैतिकता का संबल और व्यक्तिगत स्वार्थ से बड़ा जनकल्याण होता है. भगवान श्रीराम ने त्याग, समर्पण और न्याय के मार्ग पर चलकर जिस तरह अहंकार का अंत किया, वह हजारों साल बाद भी मानवता के लिए प्रेरणास्रोत है.
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...तो बनते केवल राजा: लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने भगवान श्रीराम के जीवन प्रसंगों का जिक्र किया. कहा, उनके जीवन में आया सबसे बड़ा परिवर्तन त्याग से जुड़ा था. भगवान राम अयोध्या के राजा बन जाते तो वे केवल एक राज्य के राजा बनकर रह जाते, लेकिन पिता के वचन की मर्यादा निभाने को राजसत्ता छोड़ी और वनवास स्वीकारा. यही त्याग उनके जीवन को लोककल्याण, न्याय और आदर्शों की महान यात्रा में बदलने वाला बना.
इसलिए आज भी करते हैं याद: बिरला ने कहा कि भगवान राम के जीवन का प्रत्येक प्रसंग आज भी समाज को नई दिशा देता है. उनका जीवन त्याग, समर्पण, मर्यादा और नैतिकता का ऐसा उदाहरण है, जो हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा. विजयदशमी का संदेश भी यही है कि व्यक्ति और समाज को अहंकार, अन्याय तथा नकारात्मक प्रवृत्तियों से दूर रहकर सत्य और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए. उन्होंने भगवान श्रीराम के आदर्शों को वर्तमान जीवन से जोड़ते हुए संदेश दिया कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने को केवल पद, प्रतिष्ठा या शक्ति पर्याप्त नहीं है. इसके लिए नैतिक मूल्यों, जनसेवा की भावना और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता जरूरी है. बिरला ने कहा कि विजयदशमी पर भगवान श्रीराम का स्मरण हमें संकल्प दिलाता है कि जीवन में सत्य और नैतिकता को सर्वोच्च स्थान दिया जाए.
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