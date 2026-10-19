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बूंदी में बिरला बोले-भगवान श्रीराम ने सत्ता का त्याग कर दिया न्याय का संदेश...आमजन को साथ लेकर किया संघर्ष

बूंदी में कुमावत समाज के कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर बिरला ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को यहां कहा कि भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान जंगलों में घूमकर समाज के वंचित और उपेक्षित वर्गों एवं वनवासियों के साथ संबंध मधुर किए. उन्होंने भय और राक्षसी प्रवृत्तियों से परेशान लोगों को सुरक्षा, विश्वास और न्याय का संदेश दिया. तब भगवान श्रीराम के पास न राजसत्ता थी और न विशाल सेना, लेकिन सत्य, नैतिकता और धर्म की ताकत थी. इसी शक्ति के बल पर उन्होंने अन्याय और अहंकार के प्रतीक रावण को चुनौती दी. भगवान श्रीराम ने आमजन को साथ लेकर संघर्ष किया.