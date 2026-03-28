ETV Bharat / state

पुष्य नक्षत्र में गणेश मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना, खरीदारी और मंत्र सिद्धि के लिए दिनभर शुभ योग

जयपुर: सनातन धर्म में 27 नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले पुष्य नक्षत्र के अवसर पर शनिवार को शहर भर के गणेश मंदिरों में श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रथम पूज्य की विशेष पूजा अर्चना की गई. नक्षत्रों के राजा कहे जाने वाले इस शुभ योग में भक्तों ने विघ्नहर्ता से सुख-समृद्धि और विघ्नों के नाश की कामना की. पुष्य नक्षत्र धार्मिक अनुष्ठानों के साथ-साथ खरीदारी, नए कार्यों की शुरुआत और मंत्र सिद्धि के लिए अत्यंत फलदायी माना गया.

पुष्य नक्षत्र का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व : पुष्य नक्षत्र को शुद्धता, समृद्धि और सफलता का प्रतीक माना जाता है. ज्योतिषाचार्य विनोद बिहारी शास्त्री के अनुसार, ये नक्षत्र सभी कार्यों के लिए शुभ फलदायक होता है. विशेष रूप से भगवान गणेश की पूजा इस दिन कई गुना ज्यादा फल देने वाली मानी जाती है. विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक भगवान गणेश की आराधना के साथ यदि किसी नए कार्य की शुरुआत की जाए तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है. यही वजह रही कि शनिवार सुबह से ही मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना और अनुष्ठानों का क्रम चलता रहा.

मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दूध से अभिषेक (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें:रवि पुष्य नक्षत्र में प्रथम पूज्य भगवान गणपति के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना

मोती डूंगरी गणेश मंदिर में 251 लीटर दूध से अभिषेक : मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पुष्य नक्षत्र पर भव्य अभिषेक किया गया. भगवान गणेश का 251 लीटर दूध, 21 किलो दही, 5 किलो घी, 21 किलो बूरा, शहद, केवड़ा जल और गुलाब जल से पंचामृत अभिषेक किया गया. महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि सर्वप्रथम गंगाजल, केवड़ा और गुलाब जल से शुद्धिकरण किया गया. इसके बाद विधिवत पंचामृत अभिषेक किया गया. गणपति सहस्त्रनाम के साथ 1001 मोदक अर्पित कर भगवान का विशेष शृंगार किया गया. साथ ही नवीन पोशाक धारण कराकर खीर का विशेष भोग लगाया गया.