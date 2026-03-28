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पुष्य नक्षत्र में गणेश मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना, खरीदारी और मंत्र सिद्धि के लिए दिनभर शुभ योग

विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक भगवान गणेश की आराधना के साथ यदि किसी नए कार्य की शुरुआत की जाए तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है.

Abhishekam with Durva at the Canal-side Ganesh Temple
नहर के गणेश मंदिर में दूर्वा से अभिषेक (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 28, 2026 at 10:20 AM IST

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जयपुर: सनातन धर्म में 27 नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले पुष्य नक्षत्र के अवसर पर शनिवार को शहर भर के गणेश मंदिरों में श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रथम पूज्य की विशेष पूजा अर्चना की गई. नक्षत्रों के राजा कहे जाने वाले इस शुभ योग में भक्तों ने विघ्नहर्ता से सुख-समृद्धि और विघ्नों के नाश की कामना की. पुष्य नक्षत्र धार्मिक अनुष्ठानों के साथ-साथ खरीदारी, नए कार्यों की शुरुआत और मंत्र सिद्धि के लिए अत्यंत फलदायी माना गया.

पुष्य नक्षत्र का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व : पुष्य नक्षत्र को शुद्धता, समृद्धि और सफलता का प्रतीक माना जाता है. ज्योतिषाचार्य विनोद बिहारी शास्त्री के अनुसार, ये नक्षत्र सभी कार्यों के लिए शुभ फलदायक होता है. विशेष रूप से भगवान गणेश की पूजा इस दिन कई गुना ज्यादा फल देने वाली मानी जाती है. विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक भगवान गणेश की आराधना के साथ यदि किसी नए कार्य की शुरुआत की जाए तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है. यही वजह रही कि शनिवार सुबह से ही मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना और अनुष्ठानों का क्रम चलता रहा.

Milk Abhishekam at Moti Dungri Ganesh Temple
मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दूध से अभिषेक (ETV Bharat Jaipur)

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मोती डूंगरी गणेश मंदिर में 251 लीटर दूध से अभिषेक : मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पुष्य नक्षत्र पर भव्य अभिषेक किया गया. भगवान गणेश का 251 लीटर दूध, 21 किलो दही, 5 किलो घी, 21 किलो बूरा, शहद, केवड़ा जल और गुलाब जल से पंचामृत अभिषेक किया गया. महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि सर्वप्रथम गंगाजल, केवड़ा और गुलाब जल से शुद्धिकरण किया गया. इसके बाद विधिवत पंचामृत अभिषेक किया गया. गणपति सहस्त्रनाम के साथ 1001 मोदक अर्पित कर भगवान का विशेष शृंगार किया गया. साथ ही नवीन पोशाक धारण कराकर खीर का विशेष भोग लगाया गया.

नहर के गणेश मंदिर में दूर्वा से अभिषेक: नहर के गणेश मंदिर में रवि पुष्य योग के दौरान दूर्वा मार्जन के साथ पंचामृत अभिषेक किया गया. मंदिर युवाचार्य पं. मानव शर्मा के अनुसार, गणपति अथर्वशीर्ष और अष्टोत्तर शतनामावली मंत्रों के उच्चारण के साथ अभिषेक किया गया. पंचोपचार पूजन और ऋग्वेदोक्त गणपति मातृका का पाठ हुआ. शाम को 251 दीपकों से भव्य आरती की जाएगी. इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे. भक्तों को सुख-समृद्धि के लिए अभिमंत्रित रक्षासूत्र भी वितरित किए गए.

Vermilion Robe Offered to Parakota Ganesh Temple
परकोटा गणेश मंदिर में चढ़ाया सिंदूरी चोला (ETV Bharat Jaipur)

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परकोटा गणेश मंदिर में प्रथम पूज्य को चढ़ाया सिंदूरी चोला : परकोटा गणेश मंदिर (चांदपोल) में भी पुष्य नक्षत्र पर विशेष धार्मिक आयोजन हुए. भगवान गणेश का 101 किलो दूध और पंचामृत से अभिषेक किया गया. महंत अमित शर्मा ने बताया कि अभिषेक के बाद गणेशजी को सिंदूर का चोला चढ़ाकर नवीन पोशाक पहनाई गई. गणपति अथर्वशीर्ष और अष्टोत्तर नामावली के मंत्रों के साथ मावे के मोदक अर्पित किए गए. श्रद्धालुओं को लक्ष्मी-गणेश स्वरूप हल्दी की गांठ और सुपारी वितरित की. इसे शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है.

खरीदारी और मंत्र सिद्धि के लिए भी शुभ दिन :पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से बाजारों में भी रौनक रहेगी. लोग सोना-चांदी, वाहन, भूमि और अन्य वस्तुओं की खरीदारी को शुभ मानते हुए जमकर खरीदारी करेंगे. वहीं साधकों ने मंत्र सिद्धि और विशेष साधनाओं के लिए भी इस दिन का लाभ उठा सकेंगे.

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