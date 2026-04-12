शर्मा जी कह रहे हैं : बंगाल में दीदी, यूपी में भइया, दोनों की पार ना होगी नय्या
महर्षि कश्यप की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा विपक्ष पर जमकर बरसे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 12, 2026 at 7:18 PM IST
शामली: उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में महर्षि कश्यप की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा विपक्ष पर जमकर बरसे.
उन्होंने कहा कि बंगाल में दीदी हों, चाहे उत्तर प्रदेश में भइया, दोनों की नय्या पार नहीं लगेगी.
इस दौरान बीजेपी नेता ने अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के तमाम राजनेताओं पर कड़ा प्रहार किया. साथ ही सरकार की योजनाओं का गुणगान करते हुए कश्यप समाज को साधने की कोशिश की. इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम ने जल्द ही महिला आरक्षण लागू करने की दावा भी किया.
रविवार को कश्यप समाज द्वारा महर्षि कश्यप की जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस आयोजन में पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. जहां पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने मंच संभालते ही अपने तेवर दिखा दिए.
उन्होंने एक के बाद एक सभी पार्टियों पर जमकर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे है, वो मुस्लिमों से कहते है कि यदि तुम नमाज पढ़ रहे हो और कोई बीजेपी या आरएसएस का व्यक्ति तुम्हे वहां दिखाई दे तो पहले उस सांप को मारना, नमाज बाद में पढ़ना.
कांग्रेस कहती थी कि राम काल्पनिक हैं. सपाइयों ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थीं. आजतक ना समाजवादी पार्टी के भैया, ना तृणमूल कांग्रेस की बहन, न बहुजन समाज पार्टी की बहन जी, ना कांग्रेस की सोनिया राममंदिर का निर्माण होने के बावजूद आजतक रामलला के दर्शन करने नहीं पहुंचे. सपा, बसपा, भाकपा, माकपा चाहे कोई भी हो जो राम का नहीं कश्यप समाज भी उसका नहीं.
चुनाव के समय ये निषादराज विपक्ष को जवाब देगा और बताएंगे कि जो राम का नहीं कश्यप समाज उसका नहीं.
बातों ही बातों में पूर्व सीएम ने बंगाल चुनाव को उत्तर प्रदेश से जोड़ते हुए कहा कि बंगाल में दीदी हो या उत्तर प्रदेश में भैय्या, दोनों की पार नहीं होगी नैय्या. वहीं डिप्टी सीएम ने कांग्रेस की मनरेगा योजना पर भी जमकर निशाना साधा.
उन्होंने कहाकि कांग्रेस के लोग मनरेगा के माध्यम से रेंग-रेंगकर भ्रष्टाचार करते थे और मजदूर के खाते में पैसा नहीं जाता था, बल्कि बिचौलिए उसकी बंदरबाट कर लेते थे. लेकिन मोदी जी ने कहा कि यह भ्रष्टाचार नहीं चलेगा.
उन्होंने कहा कि यह बदला हुआ भारत है, इसमें भ्रष्टाचार नहीं कर सकते. एक बटन दबाने से ही सब लोगों के खाते में पैसा चला जाता है. महिलाओं के बारे में उन्होंने कहा कि आज इस कार्यक्रम में तमाम महिलाएं नज़र आ रही हैं. मोदी जी का विजन है कि महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए और उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाया जाए. अबकी बार महिलाएं तैयारी कर लें. वह चूल्हे-चौके तक ही सीमित न रहकर राजनीति में अपना स्थान बनाएं. इस दौरान कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में कश्यप समाज के लोग उपस्थित रहे.
पूर्व डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने विपक्ष को चेताया है कि इस बार बांग्लादेश में भी सनातनियों की सरकार बनेगी और वहां पर जो लोग बांग्लादेश से आकर रह रहे थे, उन्हें रहने नहीं दिया जाएगा.