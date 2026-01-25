ETV Bharat / state

सूर्य सप्तमी आज: नगर भ्रमण पर निकले सूर्य भगवान, रामनिवास बाग में सामूहिक 108 सूर्य नमस्कार

नगर भ्रमण पर निकले भगवान सूर्य : पूजा-अर्चना के बाद भगवान सूर्य की रथयात्रा गलता गेट से रवाना हुई. इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. इसके बाद बैंड-बाजों और पारंपरिक लवाजमे के साथ स्वर्ण जड़ित रथ में विराजमान भगवान सूर्य की शाही सवारी सूरजपोल, रामगंज, बड़ी चौपड़ और छोटी चौपड़ होते दोबारा सूर्य मंदिर पहुंची. सूर्य मंदिर के महंत श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि मार्ग में जगह-जगह श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया. संत-महंतों ने भगवान सूर्य की आरती उतारी. भक्तों ने वैदिक महामंत्रों के साथ आहुतियां दीं. शाम को भगवान सूर्य के समक्ष छप्पन भोग की झांकी सजाई जाएगी.

गलता तीर्थ सूर्य मंदिर में अभिषेक: छोटी काशी के प्रमुख गलता तीर्थ स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर में सूर्योदय से पहले विशेष अनुष्ठान संपन्न हुए. पुजारियों ने भगवान सूर्य का दूध, लाल चंदन और पंचामृत से अभिषेक किया. इसके बाद भगवान सूर्य को नई पीतांबरी पोशाक धारण कराई गई. मंदिर परिसर में मंत्रोच्चार और आरती के साथ वातावरण भक्तिमय बना रहा.

जयपुर: माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रविवार को सूर्य सप्तमी के रूप में राजधानी जयपुर समेत पूरे प्रदेश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है. शहर के प्राचीन सूर्य मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना हुई और फिर शोभायात्रा के रूप में भगवान सूर्य नगर भ्रमण पर निकले. इसके साथ ही स्वस्थ जीवन और योग के प्रति जन जागरूकता के उद्देश्य से रामनिवास बाग में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम भी किया गया.

पौराणिक मान्यता यह: मान्यता है कि सूर्यदेव की आराधना शीघ्र फल देती है. जीवन में आरोग्यता और तेज देती है. पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सूर्य सप्तमी के दिन पवित्र नदियों, धार्मिक सरोवरों में स्नान कर वस्त्र, अन्न और दान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है. इसी मान्यता के चलते आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने धार्मिक सरोवरों में स्नान कर सूर्य उपासना के साथ जरूरतमंदों को दान-दक्षिणा दी.

पढ़ें:सूर्य सप्तमी पर लोगों ने किए 108 सामूहिक सूर्य नमस्कार, बच्चे से लेकर बूढ़े हुए शामिल

रामनिवास बाग में सामूहिक सूर्य नमस्कार :सूर्य सप्तमी पर क्रीड़ा भारती के आह्वान पर सामूहिक सूर्य नमस्कार किया गया. जयपुर में अल्बर्ट हॉल के बाहर रामनिवास बाग में बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ 108 सूर्य नमस्कार किए. सूर्य सप्तमी पर 'आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने। आयुः प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते' मंत्रोच्चार के साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार किया गया. हस्त उत्तानासन, हस्त पादासन, अश्व संचालनासन, चतुरंग दंडासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन और अधोमुख श्वानासन का सामूहिक प्रदर्शन किया गया. खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और पूर्व ओलंपियन गोपाल सैनी ने भी सूर्य नमस्कार किए.

सूर्य नमस्कार से दीर्घायु और स्मरण शक्ति में वृद्धि :क्रीड़ा भारती के राजस्थान क्षेत्र संयोजक मेघ सिंह ने बताया कि सूर्य सप्तमी पर देश में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम किए जाते हैं. जयपुर में पिछले तीन वर्षों से 108 सामूहिक सूर्य नमस्कार की परंपरा शुरू की गई है. जयपुर में कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने सहभागिता की. इसमें 8 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक की आयु के महिला, पुरुष और बच्चे शामिल रहे. मेघ सिंह के अनुसार सूर्य नमस्कार योग की अत्यंत प्रभावी प्रक्रिया है. यदि नियमित किया जाए तो व्यक्ति 100 वर्ष तक स्वस्थ जीवन जी सकता है. छात्रों को नियमित सूर्य नमस्कार करने से स्मरण शक्ति, एकाग्रता और मानसिक संतुलन में भी वृद्धि होती है.

पढ़ें:राजस्थान ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, अब इतने करोड़ लोगों ने एक ही समय सूर्य नमस्कार कर बनाया नया कीर्तिमान