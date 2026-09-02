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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर हाथरस के बने झूलों में झूलेंगे गोपाल जी, विदेशों में भी होती है सप्लाई

हाथरस में झूले सभी की हैसियत को ध्यान रखकर बनाए जाते हैं. इनकी कीमत दो सौ रुपये से दो हजार रुपए तक होती है.

SHRI KRISHNA JANMASHTAMI
जन्माष्टमी पर हाथरस के बने झूलों में झूलेंगे गोपाल जी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2026 at 5:07 PM IST

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हाथरस: जन्मष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण के बालरूप को झुलाने वाले अधिकतर पालने या झूले हाथरस में तैयार किए जाते हैं. यहां तैयार पालने देश के अलावा दुनिया भर में जाते हैं.

श्रद्धालु इन पालनों को खरीद कर जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण के बाल रूप को झुलाते हैं. यहां झूले सभी श्रेणी के लोगों की हैसियत को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं. इनकी कीमत आमतौर पर दो सौ रुपये से दो हजार रुपए तक होती है.

हाथरस बृज की देहरी कहलाता है. यहां के लोगों में भगवान श्रीकृष्ण के प्रति गहरी आस्था है. यहां का हैंडीक्रॉफ्ट का काम करीब एक सौ साल पुराना है.

जन्माष्टमी पर हाथरस के बने झूलों में झूलेंगे गोपाल जी. (ETV Bharat)

इसी को ध्यान में रखते हुए यहां के हैंडीक्रॉफ्ट का काम करने वाले कारोबारियों ने जन्माष्टमी पर जिस झूले में भगवान श्रीकृष्ण को झुलाया जाता है, वह झूले बनाने शुरू कर दिए. इन झूलों को बनाने का काम रक्षाबंधन से करीब एक महीने पहले शुरू होता है और रक्षाबंधन तक चलता है.

हाथरस में के कई स्थानों पर तांबा, पीतल, एल्युमीनियम और चांदी के झूले बनाए जाते हैं. इन झूलों की देशभर में मांग रहती है. यहां झूलों के साथ-साथ लड्डू गोपाल, उनका सिंहासन और बांसुरी आदि भी बड़े स्तर पर तैयार की जाती है.

कारोबारी महेश चंद्र वर्मा बताते है कि हाथरस में हैंडीक्रॉफ्ट का काम करीब 100 साल पुराना है. हाथरस में दस्तकारी का काम होता है. जिससे झूला बनकर बहुत अच्छा लगता है और लोगों को लुभाता है. हाथरस का बना झूला देश के अलावा विदेश में भी जाता है.

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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर हाथरस के बने झूलों में झूलेंगे गोपाल जी. (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि यहां झूला बनाने का काम करीब 15 स्थानों पर होता है. उन्होंने बताया कि झूला बनाने का काम सीजनल है, जो रक्षाबंधन से एक महीने पहले शुरू होता है. उन्होंने बताया इस कारोबार से करीब 400 लोगों को रोजगार भी मिलता है. उनका कहना है कि सरकार यदि उन्हें सहयोग करें तो उनका हैंडीक्रॉफ्ट का काम और भी आगे बढ़ सकता है.

कारोबारी मनोज वर्मा बताते है कि हाथरस ब्रज की देरी है ब्रज की देहरी से बाल गोपाल शुरू हो जाते हैं. यहां झूला बनाने का काम वर्षों से हो रहा है. यहां सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा झूला बनता है. यहां पीतल, तांबा, एल्युमिनियम के अलावा चांदी के भी झूले बनते हैं, जो 200 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के मिलते हैं.

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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर हाथरस के बने झूलों में झूलेंगे गोपाल जी. (ईटीवी भारत)

चांदी का झूला उसके वज़न के हिसाब से बनता और बिकता है. उन्होंने कहा कि सरकार को जीएसटी के डिफरेंस पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने बताया कि जो हमें रॉ मटेरियल मिलता है, उसे पर 18% टैक्स जाता है और जब वहीं माल तैयार होकर बाहर जाता है, तो वह 5% पर जाता है। टैक्स का यह अंतर सरकार को खत्म कर देना चाहिए.

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हाथरस के बने झूलों में झूलेंगे गोपाल जी. (ईटीवी भारत)

कारीगर राजन सिंह ने बताया कि एक झूला तैयार करने में कई दिन लग जाते हैं. अपने काम से वह संतुष्ट दिखे बताया कि उन्हें पूरी साल काम मिलता है उनके परिवार का गुजारा भी अच्छे से हो जाता है.

दुकानदार राजेन्द्र कुमार ने बताया कि झूले के अलावा भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार के सामानों की बिक्री शुरू हो चुकी है. झूला उनके यहां 100 रुपए से डेढ़ हजार रुपए तक की कीमत का है. ग्राहक जिस कीमत का झूला चाहता है उसे मिल जाता है.

जन्माष्टमी का त्योहार देश ही नहीं विदेश में भी जहां-जहां भारतीय बसें हैं, वहां-वहां आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है.

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