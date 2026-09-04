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जन्माष्टमी महोत्सव पर कान्हा की नगरी में मुख्यमंत्री ने की पूजा-अर्चना, सभी को दीं शुभकामनाएं

जन्माष्टमी महोत्सव पर कान्हा की नगरी में मुख्यमंत्री ने की पूजा-अर्चना. ( ईटीवी भारत )

मथुरा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी पर्व की बृजवासियों, प्रदेश वासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं. इससे पहले सीएम ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर के गर्भ गृह भागवत भवन में ठाकुर जी के दर्शन किए. मुख्यमंत्री योगी सबसे पहले मंदिर परिसर में पहुंच कर गौ सेवा समर्पित अभियान का शुभारंभ किया और गौ सेवा भी की. मुख्यमंत्री योगी ने कहा पुरानी संस्कृति को कोई नहीं मिटा पाएगा, मिटाने की कोशिश जिन्होंने ने भी की वो मिट गए.

जन्माष्टमी पर योगी आदित्यनाथ, भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर में दर्शन करने के लिए पहुंचे. विधि विधान से पूजा-अर्चना की. मुख्यमंत्री योगी ने कहा, पुरानी संस्कृति को कोई नहीं मिटा पाएगा. (ईटीवी भारत) इस अवसर पर सीएम योगी ने जन्माष्टमी पर्व की लोगों को शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा इसी पावन भूमि पर भगवान श्री कृष्ण, जो कि विष्णु के अवतार के रूप में अवतरित हुए, उनका 5253 वां जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. ये हमारी 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति सभ्यता और विरासत को संजोए हुए है. द्वापर में भी कंस ने संस्कृति को समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन कंस का अंत हो गया. आज भी कुछ लोग संस्कृति को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लोग समाप्त करने की कोशिश करेंगे, वह खुद ही समाप्त हो जाएंगे. जन्माष्टमी पर कान्हा की नगरी मथुरा में मुख्यमंत्री योगी ने गायों की पूजा की. (ईटीवी भारत)