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ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल का दूसरा दिन: मंडियों में थमने लगी फल-सब्जियों की आवक, गर्मी में माल खराब होने का बढ़ा खतरा

ईटीवी भारत से बातचीत में आढ़तियों ने बताया कि हड़ताल का असर सिर्फ माल की आवक पर ही नहीं, बल्कि खरीदारों पर भी पड़ा है.

दिल्ली में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल
दिल्ली में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 22, 2026 at 6:10 PM IST

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नई दिल्ली: ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) के आह्वान पर दिल्ली-एनसीआर में शुरू हुई ट्रांसपोर्टरों की तीन दिवसीय हड़ताल का असर अब जमीन पर दिखने लगा है. शुक्रवार को चक्का जाम के दूसरे दिन एशिया की प्रमुख मंडियों में गिनी जाने वाली गाजीपुर फल एवं सब्जी मंडी में उतनी भीड़ व चहल-पहल दिखी, जितनी अन्य दिनों हुआ करती थी. बाहर के राज्यों से आने वाले ट्रकों के पहिए थमने से मंडियों में फलों व सब्जियों की आवक (सप्लाई) भारी गिरावट दर्ज की गई है. अब स्थिति ये है कि मंडी में अब पुराना स्टॉक ही बचा है, शनिवार को भी चक्का जाम के चलते ऐसी ही स्थिति रहेगी, इससे दिल्ली-एनसीआर में आवश्यक वस्तुओं की किल्लत व कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका भी जताई जा रही है.

किसानों ने रोक दी लोडिंग: ईटीवी भारत से बातचीत में गाजीपुर मंडी के आढ़ती प्रमोद कुमार ने बताया कि जो गाड़ियां हड़ताल शुरू होने से पहले यानी 20 मई को लोड हो चुकी थीं, वही कल और आज सुबह तक मंडी पहुंची हैं. उन्होंने कहा कि किसानों व स्थानीय व्यापारियों को इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जानकारी पहले से थी. ऐसे में उन्होंने नया माल ट्रकों पर लोड ही नहीं किया, जिससे रास्ते में चक्का जाम के कारण या मंडियों में फंसे रहने की वजह से माल बर्बाद न हो. इस समय दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में प्याज व हरी सब्जियां ट्रकों में सड़ने लगती हैं. हड़ताल का असर सिर्फ माल की आवक पर ही नहीं, बल्कि खरीदारों पर भी पड़ा है. मंडी के कारोबारियों के मुताबिक चारों तरफ चक्का जाम की खबरों से घबराकर खुदरा व छोटे व्यापारी भी मंडी नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे व्यापार भी प्रभावित हो रहा है.

बातचीत में आढ़तियों ने बताई स्थिति (ETV Bharat)

किराया न बढ़ने से बढ़ी नाराजगी: एक अन्य आढ़ती हरीश सैनी ने दिल्ली सरकार की नीतियों को इस संकट का जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि ग्रीन टैक्स में बेतहाशा बढ़ोतरी के कारण ट्रांसपोर्टर सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए हैं. फिलहाल मंडी में जो थोड़ा-बहुत माल दिख रहा है, वह या तो पहले का बचा हुआ है या फिर आसपास के इलाकों से छोटे व हल्के मालवाहक वाहनों के जरिए लाया जा रहा है. उधर आगरा से गाजीपुर मंडी पहुंचे छोटे व्यापारी सोनू राजपूत ने बताया कि बड़े ट्रकों की हड़ताल के कारण वे हल्के वाहनों से किसी तरह अपनी सब्जी बेचने पहुंचे हैं. उन्होंने ट्रांसपोर्टरों का समर्थन करते हुए कहा कि डीजल, पेट्रोल व सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं. ऊपर से सरकार ने ग्रीन टैक्स का बोझ लाद दिया है, लेकिन माल भाड़ा नहीं बढ़ा है. ऐसे में गाड़ियों का संचालन करना नामुमकिन हो गया है.

भीषण गर्मी में नाजुक सब्जियों पर संकट: मंडी के टमाटर कारोबारी आढ़ती समीर ने बेहद चिंताजनक स्थिति बयां की. उन्होंने बताया कि मंडी में ग्राहकों की संख्या बेहद कम है. टमाटर जैसी बेहद नाजुक व जल्दी खराब होने वाली सब्जियां इस भीषण गर्मी में रखे-रखे सड़ने लगी हैं. गाजीपुर मंडी में आढ़ती समीर ने बताया कि वह टमाटर बेचते हैं. मंडी में माल कम आने के साथ खरीदार यानी ग्राहक भी कम आए हैं, जो टमाटर हमारे पास हैं, अगर नहीं बिके तो भीषण गर्मी के कारण खराब हो जाएंगे और भारी नुकसान हो जाएगा.

सरकार से वार्ता बेनतीजा, आंदोलन जारी: ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे चक्का जाम के बीच गुरुवार को दिल्ली सरकार के खाद्य, आपूर्ति एवं पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ ट्रांसपोर्टर्स के प्रतिनिधिमंडल की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी. इस बैठक में परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. ट्रांसपोर्टरों ने मंत्री के सामने पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ECC) और वाउ गुणवत्ता सूचंकांक (CAQM) की परिवहन विरोधी नीतियों से पैदा हुए आर्थिक संकट को प्रमुखता से उठाया.

अदालत का सहारा लेने की बात कही: ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हरीश सभरवाल के मुताबिक मंत्री ने माना कि ट्रांसपोर्टरों की मांगें पूरी तरह जायज व वास्तविक हैं. लेकिन कुछ मुद्दों पर राहत के लिए उन्होंने अदालत का सहारा लेने की बात कही, जिसके कारण बैठक में कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया. मंत्री ने 1 नवंबर, 2026 से लागू होने वाले कड़े प्रावधानों पर जल्द ही CAQM अधिकारियों के साथ दोबारा बैठक कराने का आश्वासन जरूर दिया. हालांकि कोई ठोस परिणाम न निकलने से नाराज ट्रांसपोर्टरों ने चक्का जाम जारी रखने का फैसला किया है. संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर समाधान नहीं निकला तो यह आंदोलन देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल सकता है.

1500 करोड़ की पर्यावरण वसूली पर उठाए सवाल: हरीश सभरवाल ने बाताया कि आरटीआई (RTI) से जानाकारी मिली थी कि वर्ष 2015 से अब तक सरकार पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ECC) (ग्रीन शुल्क) के नाम पर 15 सौ करोड़ रुपये से अधिक वसूल चुकी है. हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देश थे कि इस राशि का उपयोग ट्रांसपोर्ट व ड्राइवर वेलफेयर, पार्किंग व प्रदूषण नियंत्रण के लिए होगा, लेकिन सरकार के पास इस पैसे के खर्च की कोई पारदर्शिता नहीं है. अब सरकार ने इस ग्रीन शुल्क को बढ़ा दिया है. इससे ट्रांसपोर्टरों में विरोध है.

ट्रांसपोर्टर्स की छह प्रमुख मांगे-

  • दिल्ली आने वाले सभी मालवाहक वाहनों पर बढ़ाया गया ECC तुरंत वापस हो.
  • ECC केवल ट्रांजिट कॉरिडोर (दिल्ली को रास्ता बनाने वाले) वाहनों पर ही लगे.
  • 1 नवंबर, 2026 से बीएस-IV कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर प्रस्तावित प्रतिबंध को हटाया जाए, क्योंकि उनकी वैध अवधि अभी बाकी है.
  • प्रदूषण मुक्त होने के कारण बीएस-VI वाहनों को ECC से पूरी तरह छूट मिले.
  • जरूरी सामान लाने वाले और लोडिंग के लिए आने वाले खाली वाहनों को ECC से मुक्त रखा जाए.
  • सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत दिल्ली के सभी MCD टोल बैरियर तुरंत बंद किए जाएं.

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