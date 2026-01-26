ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस 2026: टनकपुर को 'बेस्ट फायर स्टेशन' की ट्रॉफी, डीजीपी ने किया सम्मानित

पुलिस मुख्यालय में डीजीपी दीपम सेठ ने ध्वजारोहण किया ( PHOTO- ETV Bharat )

अल्मोड़ा में गणतंत्र दिवस की धूम: 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा पुलिस लाइन में भव्य समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ हुई. ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान गाया गया और पूरे परिसर में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला. इस अवसर पर पुलिस लाइन में आकर्षक परेड का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न पुलिस टुकड़ियों ने अनुशासन और एकरूपता का शानदार प्रदर्शन किया.

इस साल हम अपने 'चतुर्थ श्रेणी कर्मियों' को सम्मानित करने की परंपरा का शुभारंभ कर रहे हैं. ये कर्मयोगी पर्दे के पीछे रहकर निष्ठापूर्वक विभाग की कार्यक्षमता को सुदृढ़ बनाए रखते हैं. उनका सम्मान, श्रम और सेवा का सच्चा सम्मान है. साथ ही इस साल विभाग में अलग-अलग रैंकों और संवर्गों में कुल 1106 अधिकारियों और कर्मचारियों को समयबद्ध पदोन्नति का लाभ दिया गया है.

यह गर्व का विषय है कि राज्य में पुलिसिंग के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है, चाहे वह आपदा राहत और बचाव कार्य में अदम्य साहस हो, कानून-व्यवस्था और विवेचना में श्रेष्ठ प्रदर्शन, साइबर अपराध व मादक पदार्थों जैसी चुनौतियों से निपटना हो या खेल के क्षेत्र में राज्य का मान बढ़ाने वाले हमारे पुलिस खिलाड़ी हों.

गणतंत्र दिवस के पर्व पर राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त विशिष्ट और सराहनीय सेवा पदक, राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक और पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क से अलंकृत सभी पुलिस कार्मिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी गई.

कार्यक्रम के दौरान डीजीपी ने कहा कि, आज हम अपने महान संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा व्यक्त करते हुए देश का 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं. इस पावन मौके पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. यह साल उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती का भी साक्षी है. इन 25 वर्षों की गौरवपूर्ण यात्रा में उत्तराखंड पुलिस ने सदैव संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के मूल्यों से प्रेरणा लेकर कानून के प्रभावी पालन और मानवाधिकारों के संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखा है.

देहरादून/अल्मोड़ा/मसूरी: गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस मुख्यालय में डीजीपी दीपम सेठ ने ध्वजारोहण कर सभी को संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलाई. साथ ही डीजीपी ने फायर स्टेशन टनकपुर, जनपद चंपावत को 'बेस्ट फायर स्टेशन' की ट्रॉफी और पुलिस कर्मियों को गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर 'डीजीपी डिस्क गोल्ड' और 'डीजीपी डिस्क सिल्वर" प्रदान कर सभी को बधाई दी.

केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने परेड की सलामी ली. (PHOTO-ETV Bharat)

केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने परेड की सलामी ली और पुलिस बल की सराहना करते हुए उनके समर्पण और सेवा भावना को नमन किया/ कार्यक्रम के दौरान आयोजित सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया. स्कूली बच्चों और स्थानीय कलाकारों द्वारा देशभक्ति गीतों, नृत्य एवं रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा.

केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने संविधान के मूल्यों को आत्मसात करने और देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देता है.

स्कूली बच्चों और स्थानीय कलाकारों द्वारा देशभक्ति गीतों का प्रदर्शन किया गया. (PHOTO-ETV Bharat)

इससे पूर्व अल्मोड़ा में 77वां गणतंत्र दिवस पर सुबह नंदा देवी मंदिर प्रांगण से मुख्य बाजार होते हुए चौघानपाटा तक भव्य प्रभात फेरी निकाली गई. प्रभात फेरी के माध्यम से देशभक्ति एवं राष्ट्रीय एकता का संदेश जन-जन तक पहुंचाया गया. कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने झंडा फहराकर तिरंगे को सलामी दी. जिलाधिकारी ने संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई और सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया गया.

मसूरी में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस: पहाड़ों की रानी मसूरी में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया गया. इस अवसर पर लंढौर सर्वे चौक और मसूरी लंढौर क्षेत्र में हर वर्ष की भांति भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी रहीं, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर समारोह का शुभारंभ किया.

जोत सिंह गुनसोला को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया. (PHOTO-ETV Bharat)

गणतंत्र दिवस के इस विशेष मौके पर समाज, खेल और जनसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली कई प्रमुख हस्तियों को सम्मानित किया गया. दो बार नगर पालिका अध्यक्ष और दो बार विधायक रह चुके, उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जोत सिंह गुनसोला को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया. इसके बाद जसवीर कौर, कविता नेगी, शिखा नेगी, मधु टन्टा, श्री टोनी, जयपाल सिंह को भी सम्मानित किया गया. इसके अलावा प्रसिद्ध हास्य कलाकार त्रिलोक चौहान को शॉल एवं मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया.

समाज, खेल और जनसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली हस्तियों को सम्मानित किया. (PHOTO-ETV Bharat)

राष्ट्रीय पर्व पर राजनीति को लेकर पालिका अध्यक्ष ने जताई नाराजगी: कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने राष्ट्रीय पर्व पर राजनीतिक मंच बनाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व सभी राजनीतिक और गैर-राजनीतिक संगठनों के लिए समान होते हैं, जहां राजनीति से ऊपर उठकर देश, संविधान और शहीदों को याद किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पर हमें यह याद करना चाहिए कि किन महान व्यक्तियों के बलिदान से हमें आज यह दिन देखने का अवसर मिला है, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इस मंच का उपयोग राजनीतिक भाषणों के लिए किया गया, जो उचित नहीं है.

ये भी पढ़ें: