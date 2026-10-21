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पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिसकर्मियों की कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान को किया गया नमन

शहीद पुलिसकर्मियों की कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान को किया गया नमन. ( ईटीवी भारत )

औरैया: पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर बुधवार को रिजर्व पुलिस लाइन औरैया में शहीद पुलिसकर्मियों की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान पुलिस अधीक्षक औरैया, अपर पुलिस अधीक्षक समेत जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी और अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे.

सभी ने कर्तव्यपालन के दौरान अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर पुलिसकर्मियों को श्रद्धा-सुमन अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी.

शहीद पुलिसकर्मियों की कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान को किया गया नमन. (ईटीवी भारत) कार्यक्रम के दौरान शहीद पुलिसकर्मियों के अदम्य साहस, वीरता और कर्तव्यनिष्ठा को याद किया गया. अधिकारियों और कर्मचारियों ने देश एवं समाज की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिसकर्मियों के बलिदान को नमन करते हुए उनके योगदान को स्मरण किया. इस अवसर पर पुलिस बल के प्रति उनके समर्पण और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा को भी याद किया गया. शहीद पुलिसकर्मियों की कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान को किया गया नमन. (ईटीवी भारत)