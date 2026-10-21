पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिसकर्मियों की कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान को किया गया नमन
औरैया में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर बुधवार को रिजर्व पुलिस लाइन औरैया में शहीद पुलिसकर्मियों की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 10:52 AM IST
औरैया: पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर बुधवार को रिजर्व पुलिस लाइन औरैया में शहीद पुलिसकर्मियों की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान पुलिस अधीक्षक औरैया, अपर पुलिस अधीक्षक समेत जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी और अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे.
सभी ने कर्तव्यपालन के दौरान अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर पुलिसकर्मियों को श्रद्धा-सुमन अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी.
कार्यक्रम के दौरान शहीद पुलिसकर्मियों के अदम्य साहस, वीरता और कर्तव्यनिष्ठा को याद किया गया. अधिकारियों और कर्मचारियों ने देश एवं समाज की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिसकर्मियों के बलिदान को नमन करते हुए उनके योगदान को स्मरण किया.
इस अवसर पर पुलिस बल के प्रति उनके समर्पण और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा को भी याद किया गया.
पुलिस स्मृति दिवस पुलिसकर्मियों के त्याग, साहस और समर्पण को याद करने का अवसर है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध पर नियंत्रण करने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दौरान पुलिसकर्मियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.
ऐसे में कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर जवानों का बलिदान पुलिस बल के लिए सदैव प्रेरणास्रोत बना रहता है.
पुलिस विभाग की ओर से शहीद पुलिसकर्मियों के योगदान को याद करते हुए कहा गया कि उनका साहस, कर्तव्य के प्रति निष्ठा और राष्ट्र व समाज की सुरक्षा के लिए समर्पण सदैव पुलिस बल के प्रत्येक सदस्य को प्रेरित करता रहेगा.
एसपी अभिषेक भारती ने बताया है कि श्रद्धांजलि कार्यक्रम के माध्यम से शहीद पुलिसकर्मियों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनके आदर्शों पर चलने और जनसेवा के प्रति समर्पित रहने का संदेश दिया गया. पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने शहीद जवानों के त्याग और शौर्य को याद करते हुए उनके सर्वोच्च बलिदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की.