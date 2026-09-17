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पीएम मोदी के जन्मदिन पर मुस्लिम महिलाओं ने काटा केक, बोलीं हैप्पी बर्थडे

पीएम मोदी के जन्मदिन पर रांची में मुस्लिम महिलाओं ने केक काटा और बधाई दी. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

PM NARENDRA MODI BIRTHDAY
पीएम मोदी का मोजेक आर्ट बनाते आर्टिस्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 17, 2026 at 3:58 PM IST

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Updated : September 17, 2026 at 4:06 PM IST

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रांची/कोडरमाः पीएम मोदी के जन्मदिन पर झारखंड सहित देश भर में जगह-जगह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं. इस खास अवसर को खास बनाने में जुटे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने गुरुवार राजधानी रांची के धुर्वा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बड़े ही उत्साह के साथ केक काटकर उनके दीर्घायु जीवन की कामना की. इस जन्मोत्सव कार्यक्रम में रांची की मुस्लिम बहनें और भाइयों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और उपर वाले से दुआ मांगकर उनके सुखद जीवन की कामना की.

पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ता और मुस्लिम महिलाओं के बयान (Etv Bharat)

प्रधानमंत्री द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ सब उठाते हैंः भाजपा कार्यकर्ता जॉनी वॉकर खान

भाजपा कार्यकर्ता जॉनी वॉकर खान के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 76वां जन्मदिन मना रही मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि उनके लिए पीएम मोदी ने बहुत कुछ किया है, ऐसे में उनकी लंबी उम्र के लिए हमलोग दुआ करते हैं.

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पीएम मोदी के जन्मदिन पर मुस्लिम महिलाएं और पुरुष ने काटा केक (Etv Bharat)

भाजपा कार्यकर्ता जॉनी वाकर खान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 76वां जन्मदिन है, भगवान बिरसा मुंडा की धरती से हम उनके दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं और यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी न केवल देश के हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं बल्कि करोड़ों मुसलमान के भी प्रधानमंत्री हैं. उनके द्वारा दी गई योजना का लाभ न केवल हिंदू उठाते हैं बल्कि मुसलमान भी उठाते हैं. ऐसे में उनके जन्मदिन को हम लोग खास रूप से मनाकर उनकी लंबी उम्र की दुआ कर रहे हैं.

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पीएम मोदी के जन्मदिन पर हो रही तैयारियां (Etv Bharat)

हाथों में तख्ती लिए पीएम मोदी के लिए दुआ मांगती रही मुस्लिम महिलाएं

पीएम मोदी के जन्मदिन को खास रूप से मना रही मुस्लिम महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया. हाथों में तख्ती लिए हैप्पी बर्थडे कहकर दुआ मांग रही मुस्लिम महिलाओं ने इस दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए उनके सुखद जीवन की कामना की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हाथ में लिए इन मुस्लिम महिलाओं ने इस दौरान केक काटकर एक दूसरे को खिलाया.

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मोजेक आर्ट बनाते आर्टिस्ट (Etv Bharat)

कोडरमा

प्रधानमनंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए कोडरमा में भी विशेष तैयारी की जा रही हैं. जिले के चाराडीह आरपी वाई ग्लोबल स्कूल में 1 लाख 40 हजार दीयों से प्रधानमनंत्री नरेंद्र मोदी का मोजेक आर्ट तैयार किया जा रहा है. इस मोजेक आर्ट को तैयार करने में गिरिडीह के 11 सदस्यीय टीम पिछले 48 घंटे से काम कर रही है. आर्टिस्ट सुमित कुमार ने बताया कि नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की पहल पर 1 लाख 40 हजार मिट्टी के दीयों से मोजेक आर्ट के जरिये नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाई गई है, जिसमें 42 प्रकार रंगों का इस्तेमाल किया गया है.

जानकारी देते आर्टिस्ट सुमित कुमार (Etv Bharat)
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पीएम मोदी के जन्मदिन पर की जा रही तैयारियां (Etv Bharat)

मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी उपस्थित रहेंगे

बता दें कि कोडरमा के आरपीवाई ग्लोबल स्कूल में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा प्रधानमनंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसे लेकर भव्य तैयारी की जा रही हैं. प्रधानमनंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू भी उपस्थित रहेंगे और मोजेक आर्ट के जरिये तैयार की गई प्रधानमनंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को एलईडी पर दिखाया जाएगा. शाम में आयोजित इस कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के बैठने की भी व्यवस्था की गई हैं.

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Last Updated : September 17, 2026 at 4:06 PM IST

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