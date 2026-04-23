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गैस सिलेंडर के बाद पेट्रोल-डीजल की किल्लत पर इंडियन ऑयल ने दी सफाई, कहा- अफवाहों पर ना दें ध्यान, है पर्याप्त स्टॉक

इंडियन ऑयल के मंडल विक्रय प्रमुख प्रदीप पाल ( ETV Bharat )

रांची: झारखंड में पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की किल्लत की खबरों को इंडियन ऑयल ने सिरे से खारिज कर दिया है. कंपनी का दावा है कि राज्य में इन उत्पादों की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है.

इंडियन ऑयल के मंडल विक्रय प्रमुख प्रदीप पाल ने बताया कि झारखंड में पेट्रोल और डीजल का बारह दिन का स्टॉक मौजूद है. रसोई गैस के मामले में फिलहाल मांग के अनुरूप 5 दिन का बैकलॉग चल रहा है, जिसे कंपनी तेजी से कम करने में जुटी हुई है. प्रदीप पाल ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का पैनिक नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा, “पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई आसानी से हो रही है और स्टॉक पर्याप्त है.”

इंडियन ऑयल के मंडल विक्रय प्रमुख प्रदीप पाल (ETV Bharat)

होम डिलीवरी पर जोर, एजेंसी जाने की जरूरत नहीं

कंपनी रसोई गैस की होम डिलीवरी व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर जोर दे रही है. प्रदीप पाल ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे गैस एजेंसी के कार्यालय या गोदाम जाने की बजाय घर पर ही डिलीवरी का इंतजार करें. शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता 25 दिन बाद बुकिंग कर सकते हैं. ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता 45 दिन बाद बुकिंग कर सकते हैं. शिकायत निवारण के लिए कंपनी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. उपभोक्ता कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

उपभोक्ताओं की परेशानी बरकरार