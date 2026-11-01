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'पत्नी पंचमी' पर पतियों ने रखा पत्नी की लंबी उम्र के लिए व्रत, जानिए किसने की इस व्रत की शुरूआत?

उन्नाव: उन्नाव भारतीय समाज में परंपरागत रूप से पत्नी अपने पति की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए व्रत रखती आई है, लेकिन उन्नाव के सफीपुर क्षेत्र में एक ऐसी पहल सामने आई है, जो दांपत्य जीवन में समानता, आपसी सम्मान और महिला सशक्तीकरण का संदेश दे रही है.

यहां करवा चौथ के दूसरे दिन पड़ने वाली पंचमी को बड़ी संख्या में पति अपनी जीवनसंगिनी की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखते हैं. इस परंपरा को 'पत्नी पंचमी' नाम दिया गया है. इस बार भी कई जिलों के पुरुषों ने उपवास रखकर भगवान भोलेनाथ से अपनी पत्नियों के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की प्रार्थना की वहीं व्रत का पारण पत्नियों ने कराया.

उनका मानना था कि जब पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है तो पति भी अपने जीवनसाथी के प्रति समान प्रेम, समर्पण और जिम्मेदारी निभाते हुए उसकी दीर्घायु की कामना कर सकता है. इसी विचार के साथ उन्होंने पत्नी पंचमी पर व्रत रखने की शुरुआत की. शुरुआती दौर में कुछ गिने-चुने लोग ही इस पहल से जुड़े, लेकिन धीरे-धीरे इसका दायरा बढ़ता गया.

'पत्नी पंचमी' पर पतियों ने रखा उपवास: उन्नाव के मिर्जापुर गांव से शुरू हुई ये पहल अवध के कई जिलों तक पहुंची. व्रत रखने वाले पवन बताते हैं कि इस अनूठी पहल की शुरुआत करीब 7-8 साल पहले विकासखंड सफीपुर के मिर्जापुर गांव निवासी साहित्यकार डॉ. प्रमोद कुशवाहा की प्रेरणा से हुई थी.

परंपरा में बदलाव के साथ समानता का संदेश: पत्नी पंचमी की ये पहल इसलिए खास है, क्योंकि ये महिलाओं के प्रेम और समर्पण को केवल एकतरफा जिम्मेदारी मानने वाली सोच से आगे बढ़ने का संदेश देती है. इसमें पति भी पत्नी के स्वास्थ्य, सम्मान और लंबी उम्र के लिए व्रत रखकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं. ये पहल बताती है कि परिवार और दांपत्य जीवन की जिम्मेदारियां केवल महिलाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पति-पत्नी दोनों एक-दूसरे के सुख, स्वास्थ्य और सम्मान के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हों.



उन्नाव से अवध के कई जिलों तक पहुंचा कारवां: मिर्जापुर गांव से शुरू हुई ये पहल अब अवध के कई जिलों तक पहुंच चुकी है. इस बार मिर्जापुर गांव के डॉ. प्रमोद कुशवाहा, पूर्व प्रधान प्रदीप सिंह मनोज, सुमन सिंह, शिवा पांडेय, गौरव सिंह चौहान, सुनील फौजी, राजेश कुशवाहा, महेंद्र कश्यप और रक्तवीर अनूप हिंदू कोरारी ने व्रत रखा.

इसके अलावा चकलवंशी के पवन राठौर, मुरादपुर के प्रधान प्रतिनिधि डॉ. संतोष विश्वकर्मा, न्यामतपुर के विमलेश कुशवाहा, समरजीत सिंह, जमालनगर के मनोज सैनी, मुकेश गौतम, लखन तिवारी मरौदा, डॉ. विवेक मिश्रा, राना सिंह बिठूर और शिक्षक उमेश मौर्य भी इस पहल में शामिल हुए.



रिश्तों में बराबरी का भाव ही असली संदेश: पत्नी पंचमी पर व्रत रखने वाले पुरुषों का उनकी पत्नियों ने पारण कराया. इस दौरान परिवारों में उत्साह और आपसी स्नेह का माहौल रहा. पहल के प्रेरणास्रोत डॉ. प्रमोद कुशवाहा की सोच है कि जीवनसाथी का रिश्ता केवल एक-दूसरे से अपेक्षाएं रखने का नहीं, बल्कि एक-दूसरे के लिए जिम्मेदारी निभाने का भी है.

सात-आठ सालों में कुछ लोगों से शुरू होकर कई जिलों तक पहुंची ये पहल समाज को एक सकारात्मक संदेश दे रही है कि पत्नी का सम्मान केवल शब्दों में नहीं, बल्कि व्यवहार और जिम्मेदारी में भी दिखाई देना चाहिए. जब पति-पत्नी दोनों एक-दूसरे के सुख, स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करेंगे, तभी दांपत्य जीवन में समानता और साझेदारी की भावना मजबूत होगी.

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