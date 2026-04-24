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डबल इंजन सरकार में राशन कार्ड लेकर भात-भात कहते मरते थे लोग, हमारी सरकार में भूख से नहीं हुई कोई मौत: सीएम हेमंत सोरेन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधन में कहा कि राज्य के समग्र विकास और ग्रामीण सशक्तिकरण में जनप्रतिनिधियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. वे ग्रामीणों के सबसे करीब रहते हैं और पंचायती राज व्यवस्था का अभिन्न अंग हैं. उन्होंने जोर देकर कहा, “राज्य का विकास तभी होगा जब गांव का विकास होगा. गांव राज्य की जड़ हैं, जड़ मजबूत होगी तभी पेड़ मजबूत होगा.”

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार राजधानी रांची या हेडक्वार्टर से नहीं बल्कि गांवों से चलने वाली सरकार है, क्योंकि विकास की असली नींव गांवों में ही निहित है. भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती गांवों से शुरू होती है. गांवों को सशक्त किए बिना राज्य और देश के विकास की कल्पना अधूरी है. सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि योजनाओं का लाभ विकास की राह में खड़े समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि राज्य में पंचायत सेवकों से लेकर उच्च अधिकारियों तक एक सशक्त प्रशासनिक ढांचा कार्य कर रहा है, वहीं पंचायत से लेकर मुख्यमंत्री तक जनप्रतिनिधियों की एक समानांतर व्यवस्था है.

समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अन्य अतिथियों ने राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों, श्रेष्ठ ग्राम सभाओं, स्वच्छ एवं स्वस्थ पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि प्रदान की. इस मौके पर राज्य सरकार और UIDAI के बीच एक महत्वपूर्ण करार भी किया गया, जिसके माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर आधार कार्ड संबंधी सेवाएं ग्रामीणों को आसानी से उपलब्ध कराई जा सकेंगी.

रांची: राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर शुक्रवार को राजधानी रांची के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम, खेलगांव में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार समारोह-सह-दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडलीय मुखिया सम्मेलन आयोजित किया गया. इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की समेत बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि शामिल हुए.

सीएम ने अपनी सरकार को “गांवों से चलने वाली सरकार” बताया और कहा कि विकास की असली नींव गांवों में निहित है. भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती भी गांवों से शुरू होती है. सरकार का लक्ष्य है कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. उन्होंने पंचायत सेवकों से लेकर उच्च अधिकारियों तक के प्रशासनिक ढांचे और जनप्रतिनिधियों की समानांतर व्यवस्था के समन्वय पर जोर दिया.

इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार ने करोड़ों रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की, जो उत्कृष्ट कार्य करने वालों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता का प्रतीक है. मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना को उन्होंने केवल पुरस्कार योजना नहीं, बल्कि एक परिवर्तनकारी पहल बताया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण सेवाओं को प्रभावी बनाना और पंचायतों को नवाचार के लिए प्रेरित करना है.

सीएम ने भूख से हुई मौत पर बीजेपी पर साधा निशाना

सीएम ने भूख से किसी की मौत न होने का जिक्र करते हुए सरकार की संवेदनशीलता पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि हमने वे दिन भी देखें हैं जब हाथ में राशन कार्ड होते हुए लोग भात भात कहते हुए भूख से मर जाते थे. लेकिन पिछले सात आठ सालों में एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा. सीएम ने कहा कि ये इसलिए हुआ क्यों कि सरकार के पास एक जिम्मेदारी है. सीएम ने कोविड के दिनों को भी याद करते हुए कहा कि एक बार फिर से उसी तरह का मंजर दिख रहा है. सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आधिकारिक रूप से लॉकडॉउन की घोषणा तो नहीं हुई लेकिन मजदूर जिस तरह से वापस आ रहे हैं वह उसी की याद दिला रहे हैं.

गर्मी के मौसम में जल संकट को देखते हुए उन्होंने पुराने तालाबों की सफाई-गहरीकरण

सीएम ने कहा कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग कोई आपदा या संकट के समय सबसे अधिक प्रभावित होता है, ऐसे में सरकार को संवेदनशील निर्णय लेने होते हैं, जो हमारी सरकार निरन्तर करती रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी गर्मी का मौसम है. गर्मी के समय में अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरों में जल संकट की समस्या उत्पन्न होती है. इस समय पुराने तालाबों की सफाई और गहरीकरण कार्य किया जाए, ताकि वर्षा जल का अधिकतम संचयन हो सके. साथ ही चापाकलों के पास सोक पिट निर्माण को बढ़ावा दिया जाए. जिससे भूजल स्तर बना रहे और जल संकट से राहत मिल सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों में पानी की समस्याओं को देखना जनप्रतिनिधियों का कार्य है. चापकलों के समीप किस प्रकार सोक पीट बनाई जाए इस निमित्त विभाग लोगों को प्रशिक्षण दे.

मुखिया गांव के विकास का मुख्य कड़ी है: दीपिका पांडेय सिंह

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया गांव के विकास का मुख्य कड़ी है. संक्षेप में मुखिया अपने पंचायत का मुख्यमंत्री की तरह काम करता है. मुखिया की बड़ी भूमिका गांव के लोगों को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने में है. मंत्री ने बताया कि पहले जीर्ण-शीर्ण हालत में चल रहे पंचायत भवनों की स्थिति सुधारी जा रही है. अब हर महीने पंचायतों को 15 हजार रुपये दिए जा रहे हैं.

15वें वित्त आयोग के तहत टाइड फंड में 412 करोड़ और अनटाइड फंड में 555 करोड़ रुपये पंचायतों को मिल चुके हैं, जबकि शेष राशि (टाइड फंड 410 करोड़ और अनटाइड 272 करोड़) जल्द ही जारी होगी. इसके अलावा राज्य वित्त आयोग से भी 600 करोड़ रुपये पंचायतों को मिलने जा रहे हैं. इन राशियों से गांवों का सर्वांगीण विकास होगा. मंत्री ने उन मुखियाओं को भी प्रोत्साहित किया जो अब तक योजनाओं को धरातल पर उतारने में पिछड़ रहे थे.

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