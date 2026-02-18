ETV Bharat / state

टिहरी बांध विस्थापित को आवंटित प्लॉट पर हुआ था अवैध कब्जा, डीएम सविन बंसल के आदेश पर हुआ खाली

टिहरी बांध प्रभावित को अटक फार्म में 15 साल पहले प्लॉट आवंटित हुआ था, इस पर कोई कब्जा करके गन्ना उगा रहा था

डीएम को धन्यवाद अदा करते लाभार्थी महिला और उनके भाई (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 18, 2026 at 9:01 AM IST

विकासनगर: जिला प्रशासन की प्रभावी कार्रवाई से ग्राम अटक फार्म, परगना पछुवादून विकासनगर में 15 वर्षों से आवंटित भूमि पर विधिवत कब्जा दिलाया गया. अटक फार्म, सेलाकुई विकासनगर स्थित टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टिहरी बांध परियोजना) के तहत विस्थापित परिवारों को आवांटित आवासीय भूखंडों से संबंधित है.

टिहरी बांध विस्थापति को प्लॉट पर दिलाया कब्जा: शिकायतकर्ता सुमेर चंद और अन्य को आवासीय भूखंड संख्या -29 पर अवैध कब्जे की शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशानुसार कार्रवाई की गई. टिहरी बाध परियोजना के तहत विस्थापित परिवार को आवासीय भूखंड पर कब्जा दिलाया गया है. यहां निम्न मध्यम वर्ग के पीड़ित विस्थापित पहाड़ी दंपति की आवासीय भूमि पर कब्जा कर अवैध निर्माण कराया जा रहा था.

15 साल से भटक रहा था विस्थापित: डीएम के निर्देश पर उपजिलाधिकारी द्वारा संयुक्त टीम गठित कि गई. टीम द्वारा पुर्नवास स्थल अटक फार्म में स्थलीय निरीक्षण कर भूखंड संख्या -15, 16, 17, 27, 28और 29 का टिहरी बांध परियोजना द्वारा स्वीकृत नक्शों और राजस्व अभिलेखों का मिलान किया गया. आवांटित भूखंड खसरा-301, 302और 303 के भाग हैं, जिन्हें टिहरी बांध परियोजना से विस्थापित परिवारों के पुर्नवास के लिए क्रय किया गया था.

बांध विस्थापित की जमीन पर कब्जा करके हो रही थी गन्ने की खेती: संयुक्त जांच में पाया गया कि स्वर्गीय कुंदन लाल जोशी के वारिसान द्वारा इस भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर गन्ने की खेती की जा रही है. डीएम के निर्देश टीम ने अवैध कब्जा हटवाकर आवांटित भूखंड संख्या -29 सहित संबंधित भूखंड पर विधिसंवत रूप से शिकायतकर्ता सुमेरचंद और अन्य लाभार्थियों को कब्जा दिलाया गया.

बांध विस्थापित ने डीएम का धन्यवाद अदा किया: भूमि पर वैध अधिकार प्राप्त होने के बाद लाभार्थी ने जिलाधिकारी सविन बंसल से मुलाकात कर धन्यवाद करते हुए कहा की वर्षों से लंबित समस्या का समाधान प्रशासन की सक्रिय पहल से संभव हो सका. जिलाधिकारी ने कहा कि-

पात्र लाभार्थियों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है. भूमि कब्जाने और भू माफियाओं के विरुद्ध जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
-सविन बंसल, जिलाधिकारी, देहरादून-

कब्जा प्राप्त होने पर लाभार्थी महिला ने अपने भाई के साथ जिलाधिकारी देहरादून का आभार व्यक्त किया.
DEHRADUN DM SAVIN BANSAL
DEHRADUN ILLEGAL ENCROACHMENT
टिहरी बांध विस्थापित का प्लॉट
देहरादून डीएम सविन बंसल
PLOT OF TEHRI DAM DISPLACED PEOPLE

