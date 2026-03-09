ETV Bharat / state

'महिला आयोग आपके द्वार' अभियान, जनसुनवाई में सबसे ज्यादा लैंड फ्रॉड के मामले, प्रताड़ित पुरुषों ने भी लगाई गुहार

देहरादून: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की ओर से 'महिला आयोग आपके द्वार' अभियान की शुरुआत देहरादून से की गई. देहरादून के जिला कोषागार स्थित सभागार में महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल की अध्यक्षता में आयोजित महिला जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान 25 फरियादियों की समस्याओं को सुना गया. साथ ही मौके पर ही उनका निस्तारण भी किया गया. जन सुनवाई के दौरान सबसे अधिक मामले लैंड फ्रॉड के सामने आए. इसके साथ ही एक ऐसा भी मामला सामने आए जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के भाग जाने और अब प्रताड़ित करने की शिकायत की है.

दरअसल, देश भर में 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. जिसमें महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया. इसी क्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग के आह्वान पर उत्तराखंड राज्य में भी 9 मार्च से 'महिला आयोग आपके द्वार' अभियान की शुरुआत की गई. ताकि महिलाओं की समस्याओं का समाधान किया जा सके. देहरादून में आयोजित जन सुनवाई के दौरान तमाम महिलाओं ने अपनी अपनी समस्याओं को आयोग के सामने रखा. हालांकि, मौके पर ही कुछ मामलों का निस्तारण किया गया तो कुछ मामले को अगली सुनवाई के लिए प्रस्तावित कर दिया गया.

महिला जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान एक महिला ने शिकायत की कि उनका बेटा और बहू उन्हें और उनके पति को प्रताड़ित कर रहे हैं. साथ ही उनके साथ मारपीट भी कर रहे हैं. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए महिला ने कहा कि, उनके बेटे ने घर पर बिना बताए शादी कर ली है. बहू करीब दो महीने तक तो घर में ठीक ठाक से रही, लेकिन दो महीने बाद ही घर को अपने नाम पर करने का दबाव बनाने लगी. यही नहीं, उनकी बहू अपनी मां और बहन के साथ मिलकर उनके और उनके पति के साथ मारपीट कर रही है. ऐसे में वो अपने बेटे को अपने घर और जिंदगी से बेदखल करना चाहती हैं. जिस कारण जनसुनवाई में पहुंची. लेकिन उनके मामले का कोई निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया है.

वहीं, जनसुनवाई में पहुंचे एक शख्स ने कहा कि, उनका फैमिली कोर्ट में मामला चल रहा है. लेकिन कुछ दिन पहले उनकी पत्नी की ओर से उनपर हमला करवाया गया, जिस दौरान उनको काफी चोट भी लगी. साथ ही कहा कि, उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रहना चाहती है, जबकि वो अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहते हैं. यही नहीं, उनकी पत्नी उनके बच्चों से बात भी नहीं करने दे रही है. ऐसे में जनसुनवाई के दौरान ये कहा गया है कि अभी काउंसलिंग की जाएगी, अगर बात बनती है तो ठीक है नहीं तो कोर्ट के जरिए अलग हो जाएं.

जनसुनवाई के दौरान एक महिला ने फरियाद लगाई कि उसके चार बच्चे हैं और उनका पति नहीं है. हालांकि, वो पिछले कई सालों से नगर निगम की भूमि पर रह रही हैं. लेकिन कुछ लोग उनसे वहां रहने के लिए पैसे ले रहे हैं. सुनवाई के दौरान अध्यक्ष ने कहा कि वो जिस जमीन पर रह रही हैं, वो जमीन सरकारी है. ऐसे में उन्हें वो जमीन खाली करनी होगी. साथ ही जो लोग उसके एवज में पैसे मांग रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस बाबत संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए.