'महिला आयोग आपके द्वार' अभियान, जनसुनवाई में सबसे ज्यादा लैंड फ्रॉड के मामले, प्रताड़ित पुरुषों ने भी लगाई गुहार

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर देहरादून से महिला आयोग आपके द्वार कैंपेन शुरू किया गया.

MAHILA AAYOG AAPKE DWAR
'महिला आयोग आपके द्वार' अभियान (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 9, 2026 at 5:25 PM IST

देहरादून: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की ओर से 'महिला आयोग आपके द्वार' अभियान की शुरुआत देहरादून से की गई. देहरादून के जिला कोषागार स्थित सभागार में महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल की अध्यक्षता में आयोजित महिला जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान 25 फरियादियों की समस्याओं को सुना गया. साथ ही मौके पर ही उनका निस्तारण भी किया गया. जन सुनवाई के दौरान सबसे अधिक मामले लैंड फ्रॉड के सामने आए. इसके साथ ही एक ऐसा भी मामला सामने आए जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के भाग जाने और अब प्रताड़ित करने की शिकायत की है.

दरअसल, देश भर में 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. जिसमें महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया. इसी क्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग के आह्वान पर उत्तराखंड राज्य में भी 9 मार्च से 'महिला आयोग आपके द्वार' अभियान की शुरुआत की गई. ताकि महिलाओं की समस्याओं का समाधान किया जा सके. देहरादून में आयोजित जन सुनवाई के दौरान तमाम महिलाओं ने अपनी अपनी समस्याओं को आयोग के सामने रखा. हालांकि, मौके पर ही कुछ मामलों का निस्तारण किया गया तो कुछ मामले को अगली सुनवाई के लिए प्रस्तावित कर दिया गया.

महिला जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान एक महिला ने शिकायत की कि उनका बेटा और बहू उन्हें और उनके पति को प्रताड़ित कर रहे हैं. साथ ही उनके साथ मारपीट भी कर रहे हैं. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए महिला ने कहा कि, उनके बेटे ने घर पर बिना बताए शादी कर ली है. बहू करीब दो महीने तक तो घर में ठीक ठाक से रही, लेकिन दो महीने बाद ही घर को अपने नाम पर करने का दबाव बनाने लगी. यही नहीं, उनकी बहू अपनी मां और बहन के साथ मिलकर उनके और उनके पति के साथ मारपीट कर रही है. ऐसे में वो अपने बेटे को अपने घर और जिंदगी से बेदखल करना चाहती हैं. जिस कारण जनसुनवाई में पहुंची. लेकिन उनके मामले का कोई निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया है.

वहीं, जनसुनवाई में पहुंचे एक शख्स ने कहा कि, उनका फैमिली कोर्ट में मामला चल रहा है. लेकिन कुछ दिन पहले उनकी पत्नी की ओर से उनपर हमला करवाया गया, जिस दौरान उनको काफी चोट भी लगी. साथ ही कहा कि, उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रहना चाहती है, जबकि वो अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहते हैं. यही नहीं, उनकी पत्नी उनके बच्चों से बात भी नहीं करने दे रही है. ऐसे में जनसुनवाई के दौरान ये कहा गया है कि अभी काउंसलिंग की जाएगी, अगर बात बनती है तो ठीक है नहीं तो कोर्ट के जरिए अलग हो जाएं.

जनसुनवाई के दौरान एक महिला ने फरियाद लगाई कि उसके चार बच्चे हैं और उनका पति नहीं है. हालांकि, वो पिछले कई सालों से नगर निगम की भूमि पर रह रही हैं. लेकिन कुछ लोग उनसे वहां रहने के लिए पैसे ले रहे हैं. सुनवाई के दौरान अध्यक्ष ने कहा कि वो जिस जमीन पर रह रही हैं, वो जमीन सरकारी है. ऐसे में उन्हें वो जमीन खाली करनी होगी. साथ ही जो लोग उसके एवज में पैसे मांग रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस बाबत संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए.

देहरादून जिले में आए दिन लैंड फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं. इसी तरह जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान भी अवैध कब्जा का मामला सामने आया है. जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंची एक और फरियादी विमला नौडियाल ने कहा कि, 1980 में उनके ससुर ने 16 बिस्वा जमीन खरीदी थी. उस दौरान उनके जेठ के नाम पर 8 बिस्वा और उनके ससुर के नाम 8 बिस्वा जमीन की रजिस्ट्री हुई थी. ऐसे में अब जब जमीन का बंटवारा हुआ तो उनके जेठ ने ससुर के नाम की 8 बिस्वा जमीन पुलिस महिला कर्मचारी को बेच दी. लेकिन अब उस कर्मचारी ने उनके हिस्से में आई 4 बिस्वा जमीन पर कब्जा कर लिया है. जिसकी शिकायत लेकर यहां पहुंची है. ऐसे में अध्यक्ष ने एसडीएम विकासनगर को ये मामला ट्रांसफर कर दिया है.

फरियादी पूजा गैरोला ने कहा कि, पिछले साल अप्रैल महीने में जमीन खरीदी थी. लेकिन जब उन्होंने भवन निर्माण कार्य शुरू किया तो कुछ लोग आकर ये कहने लगे कि ये जमीन उनकी है. जबकि उनके पास जमीन के सभी कागजात मौजूद हैं. लेकिन वो लोग कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी लेकर आ गए हैं. साथ ही बताया कि उनके पास भी पेपर हैं. लेकिन उनका खसरा नंबर अलग है. हालांकि, वो पहली बार महिला आयोग में आई है, लेकिन इससे पहले डीएम ऑफिस में दो बार शिकायत दे चुकी हैं. लेकिन अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है.

महिला जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान पत्नी से प्रताड़ित पुरुष ने भी अपनी शिकायत दी. उन्होंने कहा कि, उनकी शादी 2016 में हुई थी और उनके चार बच्चे हैं. लेकिन पिछले साल उनकी पत्नी चारों बच्चों को लेकर किसी अन्य व्यक्ति के साथ चली गई. अब वो ब्लैकमेल कर रही है. जिसकी शिकायत लेकर वो महिला आयोग की जन सुनवाई में पहुंचे. ताकि घर छोड़ कर जा चुकी उनकी पत्नी उनको ब्लैकमेल या प्रताड़ित न करे.

उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि, 'महिला आयोग आपके द्वार' अभियान के तहत उत्तराखंड के सभी जिलों में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. जिसका शुभारंभ देहरादून से कर दिया गया है. जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान, तमाम विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे. हालांकि, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही हो जाता है. देहरादून में जनसुनवाई के दौरान कुल 25 मामले सामने आए. ऐसे में 13 मार्च तक प्रदेश के सभी जिलों में जनसुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. महिला आयोग की कोशिश है कि वो जनता के द्वार तक पहुंचे ताकि महिलाओं की समस्याओं का समाधान किया जा सके. जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान लैंड फ्रॉड से संबंधित तमाम मामले सामने आए हैं. ऐसे में इन सभी मामलों को संबंधित विभागों को ट्रांसफर कर दिए गए हैं. यही नहीं, पुरुषों के भी मामले सामने आए हैं.

