बरेली में दिवाली की रात दो जगह लगी आग, पीलीभीत रोड पर अस्पताल तो केसरपुर में बुक डिपो बना निशाना
हालांकि दोनों घटनाओं में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 12:22 PM IST
बरेली: दीपावली की रात बरेली में आग लगने की दो अलग-अलग घटनाओं से अफरा-तफरी मच गई. पीलीभीत रोड स्थित एक मकान में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया. वहीं केसरपुर में योगेश बुक डिपो भी अचानक आग की चपेट में आ गया. दोनों घटनाओं के बाद स्थानीय लोग आग बुझाने के प्रयास में जुट गए. राहत की बात ये रही कि किसी भी घटना में जनहानि की सूचना नहीं है.
मकान में आग: पहली घटना पीलीभीत रोड स्थित एक मकान की है. बताया जा रहा है कि मकान के निचले हिस्से में साईं केयर के नाम से अस्पताल संचालित होता है. दीपावली की रात अचानक यहां आग लग गई. देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगीं, जिससे मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. मकान मालिक ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग बुझाने की कोशिश की. सूचना पर दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची.
मुख्य अग्निशमन अधिकारी मनु शर्मा ने बताया कि एक आई केयर अस्पताल में आग लगी थी. दमकल गाड़ी पहुंचने से पहले ही अस्पताल मालिक ने आग पर काबू पा लिया. आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं है, मामले की जांच की जा रही है.
बुक स्टोर में लगी आग: दूसरी घटना केसरपुर स्थित योगेश बुक डिपो की है. यहां अचानक आग लगने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने बुक डिपो मालिक को घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही मालिक और कर्मचारी मौके पर पहुंचे. इसके बाद स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए. हालांकि दोनों घटनाओं में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. दमकल विभाग आग लगने के कारणों की पड़ताल कर रहा है.
ये भी पढ़ें- अमरोहा के सोलर पैनल गोदाम में भीषण आग; लाखों रुपए का इलेक्ट्रिक सामान स्वाहा