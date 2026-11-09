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बरेली में दिवाली की रात दो जगह लगी आग, पीलीभीत रोड पर अस्पताल तो केसरपुर में बुक डिपो बना निशाना

बरेली में बुक स्टोर और मकान में लगी आग. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली: दीपावली की रात बरेली में आग लगने की दो अलग-अलग घटनाओं से अफरा-तफरी मच गई. पीलीभीत रोड स्थित एक मकान में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया. वहीं केसरपुर में योगेश बुक डिपो भी अचानक आग की चपेट में आ गया. दोनों घटनाओं के बाद स्थानीय लोग आग बुझाने के प्रयास में जुट गए. राहत की बात ये रही कि किसी भी घटना में जनहानि की सूचना नहीं है.

बरेली में दो अलग-अलग जगह लगी आग. (Video Credit; ETV Bharat) मकान में आग: पहली घटना पीलीभीत रोड स्थित एक मकान की है. बताया जा रहा है कि मकान के निचले हिस्से में साईं केयर के नाम से अस्पताल संचालित होता है. दीपावली की रात अचानक यहां आग लग गई. देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगीं, जिससे मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. मकान मालिक ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग बुझाने की कोशिश की. सूचना पर दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची.