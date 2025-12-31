ETV Bharat / state

न्यू ईयर जश्न: कानपुर में आज दोपहर दो बजे से इन इलाकों में रूट डायवर्जन, जानिए वैकल्पिक रास्ते

ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया डायवर्जन प्लान, कल सुबह 10 से रात 12 बजे तक लागू रहेगा ये प्लान.

रूट डायवर्जन
रूट डायवर्जन (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 31, 2025 at 7:32 AM IST

4 Min Read
कानपुर: नए साल के स्वागत वर्ष 2025 की विदाई और बढ़ती भीड़ और आयोजनों को देखते हुए प्रशासन ने कानपुर शहर में रुट डायवर्जन लागू करने का निर्णय लिया है. यह व्यवस्था 31 दिसंबर की दोपहर 2 बजे से रात 2 तक और 1 जनवरी की सुबह 10 बजे से रात 12 तक प्रभावी रहेगी. इस दौरान शहर के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक को वैकल्पिक रास्तों से संचालित किया जाएगा, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और नव वर्ष का स्वागत सुरक्षित माहौल में किया जा सके.


जेड स्क्वायर/बड़ा चौराहा का डायवर्जन

  1. मेघदूत तिराहा से कोई भी वाहन बड़ा चौराहा की ओर नहीं जा सकेगा, ऐसे वाहन मेघदूत तिराहा से सरसैय्याघाट चौराहा से चेतना चौराहा होते हुए जेडस्क्वॉयर मॉल अथवा बड़ा चौराहा की तरफ जा सकेंगे.
  2. कोतवाली चौराहा, नवीन मार्केट व म्योरमील तिराहा की ओर से जेडस्वकायर मॉल अथवा बड़ा चौराहा की ओर जाने वाले वाहन सीधे बड़ा चौराहा की ओर नहीं जा सकेंगे, ऐसे वाहन ठग्गू के लड्डू तिराहा से बाये मुड़कर भार्गव हॉस्पिटल चौराहा से डीजेगेट कचहरी चेतना चौराहा होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  3. चेतना चौराहा से कोई भी वाहन डीजे कार्यालय गेट, पुलिस ऑफिस की ओर नहीं जा सकेंगे. ऐसे समस्त वाहन चेतना चौराहा से सरसैय्या घाट चौराहा से महिला थाना होते हुए अथवा बड़ा चौराहा से ठम्मू के लड्डू तिराहा होते हुए अपने गन्तव्य को जा सकेंगे.
  4. मेघदूत तिराहा की ओर से सरसैय्या घाट होते हुए बड़ा चौराहा की ओर आने वाली समस्त प्रकार की बस, ऑटो व ई-रिक्शा डीएम कार्यालय गेट से आगे नहीं जा सकेंगे. ऐसे वाहन सरसैय्याघाट चौराहा से डीएम कार्यालय गेट के मध्य अपने वाहनों को किनारे खड़ा कर सवारियां चढ़ायेंगे व उतारेंगे.
  5. कारसेट चौराहा, सद्भावना चौराहा व कोतवाली चौराहा से आने वाले ई-रिक्शा व ऑटो सोमदत्त प्लाजा से आगे नहीं जा सकेगें. सोमदत्त प्लाजा पर अपने वाहनों को खड़ा कर सवारियां चढ़ायेंगे व उतारेंगे.
  6. मेघदूत तिराहा से बड़ा चौराहा, चेतना चौराहा से बडा चौराहा व डीजे) गेट से ठग्गू के लड्डू तिराहा, सोमदत्त प्लाजा से बड़ा चौराहा तथा कोतवाली चौराहा से बड़ा चौराहा तक नो ई-रिक्शा व ऑटो जोन रहेगा.
  7. शिवाला तिराहा से किसी भी प्रकार का वाहन बड़ा चौराहा की ओर नहीं जा सकेंगा.

इस्कॉन मन्दिर/सुधांशु आश्रम व ब्लू वर्ड पर रहेगा डायवर्जन

  1. सिंहपुर चौराहा से इस्कॉन मन्दिर की तरफ कोई भी मध्यम/भारी वाहन नहीं जा सकेगा, ऐसे वाहन सिंहपुर तिराहा से कल्याणपुर होते हुए अपने गन्तव्य को जा सकेंगे.
  2. बनियापुरवा चौराहा से कोई भी मध्यम/भारी वाहन इस्कॉन मन्दिर की तरफ नहीं जा सकेगा, ऐसे वाहन यश कोठारी से सिंहपुर तिराहा से कल्याणपुर होते हुए अपने गन्तव्य को जा सकेंगे.
  3. मैनावती मार्ग तिराहा से इस्कॉन मन्दिर की तरफ कोई भी मध्यम/भारी वाहन नहीं जा सकेगा, ऐसे वाहन गुरुदेव चौराहा से कल्याणपुर होते हुए अपने गन्तव्य को जा सकेंगे.
  4. रामा विश्वविद्यालय से कोई भी भारी वाहन मंधना चौराहा की ओर नहीं आ सकेगा, ऐसे वाहन चौबेपुर से बिठूर (शनिदेव चौराहा) से बायें मुड़कर परियर गंगापुल होते हुए अपने गन्तव्य को जा सकेंगे.
  5. बिठूर चुंगी चौराहा से कोई भी भारी वाहन यश कोठारी चौराहा की ओर नहीं आ सकेगा, ऐसे वाहन ब्लू वर्ल्ड तिराहा से मंधना चौराहा होते हुए अपने गन्तव्य जा सकेंगे.

गंगा बैराज पर भी डायवर्जन

  • पुलिस चौकी उन्नाव सीमा से कोई भारी वाहन गंगा बैराज की तरफ नहीं आ सकेगा, ऐसे वाहन जाजमऊ गंगा पुल होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  • नोट:गंगा बैराज के आस-पास सडक पर किसी भी प्रकार के वाहनों को खड़े होने की अनमति नहीं दी जायेगी एवं स्ट्रीट बैण्डर्स ठेले-ठिलिया वालों को भी बैराज के ऊपर दुकान लगाने नहीं दी जायेगी. ऐसा करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जायेगी.

गंगा बैराज पर पार्किंग सुविधा यहां मिलेगी

  • कर्बला चौराहा कर्बला मस्जिद वाली सड़क पर
  • कर्बला चौराहा जल संस्थान वाली सड़क पर
  • अटल घाट के पहले बायें खाली स्थान पर
  • कोठारी चौराहा से गंगा बैराज आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग बोट क्लब के पास बनी पार्किंग.


दिक्कत हो तो ये नंबर मिलाएं: डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे यातायात नियमों का पालन करें. इसके साथ ही अगर उन्हें किसी भी तरह की असुविधा होती है तो ट्रैफिक कण्ट्रोल/ हेल्पलाइन नंबर पर 9305104340,9305104387 संपर्क करें.

