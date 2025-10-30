ETV Bharat / state

श्यालावास स्पेशल जेल : बंदियों ने भारत का नक्शा बनाकर दिया राष्ट्रीय एकता का संदेश

जेल में बंदियों ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर भारत का विशाल नक्शा बनाकर सरदार पटेल की प्रतिमा के साथ एकता का संदेश दिया.

National Unity Day
जेल के कैदियों ने बनाया भारत का नक्शा (Source : Rajasthan Police)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 30, 2025 at 1:17 PM IST

2 Min Read
जयपुर: राष्ट्रीय एकता दिवस और लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में विशिष्ट केंद्रीय कारागार, श्यालावास (दौसा) में बंदियों ने एक ऐसा आयोजन किया, जिसने हर किसी का ध्यान आकर्षित किया.

जेल अधीक्षक पारस जांगिड़ ने बताया कि जेलर विकास बागोरिया के मार्गदर्शन में जेल परिसर के खुले मैदान में चार 100 से अधिक बंदियों ने मिलकर भारत का एक विशाल नक्शा तैयार किया. इसके बाद सभी बंदी इस नक्शे में व्यवस्थित रूप से बैठकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया. इस अनूठे प्रदर्शन का सबसे बड़ा आकर्षण नक्शे के ठीक केंद्र में स्थापित सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा थी, जो उनकी प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का प्रतीकात्मक रूप थी.

लौहपुरुष पटेल को अनूठी श्रद्धांजलि: इस प्रस्तुति से लौह पुरुष को बंदियों ने अनूठे तरीके से श्रद्धांजलि दी. इस आयोजन के दौरान बंदियों ने पूरे जोश के साथ तीन रंग की झंडियां लहराईं और देशभक्ति के नारे लगाए. पूरा परिसर भारत माता की जय, वंदे मातरम्, राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद और हम सब एक हैं, जैसे नारों से गूंज उठा.

श्यालावास स्पेशल जेल अधीक्षक पारस जांगिड़ (Source : Rajasthan Police)

पढ़ें: सीएम भजनलाल बोले- पटेल ने भारत को किया एक, पीएम ने धारा-370 हटाकर साकार किया 'सरदार' का सपना

सामूहिक प्रयास से साकार हुआ संदेश: बंदी संदीप गुप्ता ने बंदी विकास शर्मा, महेश, नितिन, दिनेश, राजेश मूर्तिकार, रामप्रसाद, प्रवीण सैनी और अन्य के सहयोग से इस विशाल नक्शे को तैयार किया. कार्यक्रम का समापन सामूहिक राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिसने देश के प्रति उनकी निष्ठा और एकता की भावना को मजबूती से प्रदर्शित किया. इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सरदार पटेल के जीवन-संदेश राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भाईचारा को बंदियों के जीवन में जीवंत करना था.

सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल
SPECIAL CENTRAL JAIL DAUSA
NATIONAL UNITY DAY
NATIONAL UNITY DAY

