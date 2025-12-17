बीजेपी विधायक कालूराम मेघवाल की कार की ट्रक से टक्कर, विधायक सहित 3 लोग घायल
कोटा के नेशनल हाईवे-27 पर डग विधायक कालूराम मेघवाल की कार की प्याज से लदे ट्रक से टक्कर हो गई.
Published : December 17, 2025 at 4:32 PM IST
कोटा: नेशनल हाईवे 27 पर हैंगिंग ब्रिज के पास शंभूपुरा कट के पास बुधवार को एक सड़क दुर्घटना में झालावाड़ के डग से बीजेपी विधायक कालूराम मेघवाल घायल हो गए. दुर्घटना में उनके दो गनमैन भी घायल हुए हैं. तीनों को उपचार के लिए कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
नांता थाना अधिकारी चेतन शर्मा ने बताया कि दुर्घटना दोपहर करीब 1 बजे के आसपास हुई. विधायक कालूराम मेघवाल झालावाड़ से जयपुर की ओर जा रहे थे. इसी दौरान चित्तौड़गढ़ की ओर से कोटा आ रहे प्याज से लदे ट्रक से उनकी कार की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जबकि ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया है.
घायल गनमैन मनीष और सुरेश झालावाड़ पुलिस लाइन से तैनात हैं. उनकी ड्यूटी कलेक्ट्रेट में धरने पर थी. दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. एंबुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. विधायक के ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई. विधायक की कार को क्रेन की मदद से हटवाकर थाने लाया गया. कुछ देर के लिए हाईवे पर ट्रैफिक प्रभावित रहा, लेकिन बाद में इसे सुचारू कर दिया गया.
फ्लाईओवर चूकने से हुई दुर्घटना: कोटा बाईपास पर चंबल नदी पर बना हैंगिंग ब्रिज क्षेत्र में NH-27 और NH-52 का ट्रैफिक मर्ज होता है. ट्रैफिक को अलग करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फ्लाईओवर बनाया है, जिससे बिना क्रॉसिंग के NH-27 से NH-52 पर जाया जा सकता है.'
थानाधिकारी चेतन शर्मा के अनुसार, विधायक का ड्राइवर फ्लाईओवर पर चढ़ने से चूक गया. इसके बाद आगे निकलकर शंभूपुरा कट से NH-52 की ओर मुड़ने का प्रयास किया, इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से भिड़ंत हो गई. यदि फ्लाईओवर का उपयोग किया जाता तो शायद यह दुर्घटना टल सकती थी. पुलिस मामले की जांच कर रही है. घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है.
