जयपुर बनेगा वैश्विक कूटनीति का केंद्र , 25 मई को आएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो
25 मई को अमेरिकी विदेश मंत्री भारत दौरे के तहत जयपुर पहुंचेंगे और आमेर महल का भ्रमण करेंगे.
Published : May 23, 2026 at 11:42 AM IST
जयपुर: राजस्थान की राजधानी एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के केंद्र में आने जा रहा है. मार्को रूबियो 25 मई को परिवार सहित पिंकसिटी पहुंचेंगे. उनका यह दौरा न केवल भारत-अमेरिका संबंधों के लिहाज से अहम माना जा रहा है, बल्कि इसे सांस्कृतिक कूटनीति के नए आयाम के रूप में भी देखा जा रहा है.
विदेश मंत्रालय के प्रोटोकॉल डिवीजन की तरफ से जारी प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, मार्को रूबियो विशेष विमान से दोपहर करीब 2 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. इसके बाद अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल सीधे आमेर किले के लिए रवाना होगा, जहां उनका शाही स्वागत और विरासत भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है. दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल का रात्रि विश्राम विश्व प्रसिद्ध रामबाग पैलेस में होगा, जो विदेशी वीआईपी मेहमानों के लिए एक प्रतिष्ठित ठिकाना बन चुका है.
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जयपुर की बढ़ती वैश्विक अहमियत: मार्को रूबियो का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब जयपुर लगातार वैश्विक नेताओं की पसंद बनता जा रहा है. इससे पहले बिल क्लिंटन, एमानुअल मैक्रो और जेडी वेंस जैसे बड़े नेताओं का दौरा भी जयपुर को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिला चुका है. इन दौरों ने जयपुर को न केवल पर्यटन के लिहाज से बल्कि कूटनीतिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण मंच बना दिया है. फ्रेंड्स ऑफ ट्यूरिज्म इन राजस्थान के संयोजक संजय कौशिक मानना है कि जयपुर अब रॉयल डिप्लोमैसी का नया केंद्र बनता जा रहा है, जहां ऐतिहासिक विरासत के माध्यम से भारत अपनी सॉफ्ट पावर को दुनिया के सामने पेश कर रहा है. आमेर किला, हवा महल और रामबाग पैलेस जैसे स्थान वैश्विक मंच पर भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत कर रहे हैं.
सांस्कृतिक कूटनीति और रणनीतिक संदेश: मार्को रूबियो का जयपुर दौरा भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के संदर्भ में भी बेहद अहम माना जा रहा है. इंडो-पैसिफिक क्षेत्र और चीन नीति के बीच इस दौरे पर वैश्विक नजर बनी हुई है. जयपुर के ऐतिहासिक स्थलों के माध्यम से भारत अपनी सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है. फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का 2024 का जयपुर दौरा इसका बड़ा उदाहरण रहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हवा महल के सामने रोड शो ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था. इसी तरह वर्ष 2000 में बिल क्लिंटन के दौरे ने जयपुर को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर मजबूती से स्थापित किया था.
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पर्यटन और अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा: हर हाई-प्रोफाइल विदेशी दौरे के बाद जयपुर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी ब्रांडिंग मिलती है, जिससे पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलता है. ऐसे दौरे करोड़ों डॉलर के बराबर की फ्री ग्लोबल पब्लिसिटी लेकर आते हैं. ब्रिटिश राजपरिवार के सदस्य प्रिंस चार्ल्स और कैमिला का दौरा भी जयपुर की शाही मेहमाननवाजी का उदाहरण रहा है, जिसने यूरोपीय पर्यटकों को आकर्षित किया. अब मार्को रूबियो के दौरे से एक बार फिर जयपुर वैश्विक मीडिया की सुर्खियों में आने को तैयार है.
सुरक्षा और तैयारियां तेज: मार्को रूबियो के दौरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां और प्रोटोकॉल विंग पूरी तरह हाई अलर्ट पर हैं. जयपुर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है, वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं. कुल मिलाकर, मार्को रूबियो का जयपुर दौरा न केवल एक राजनयिक यात्रा है, बल्कि यह राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान, पर्यटन क्षमता और वैश्विक कूटनीति में बढ़ती भूमिका का प्रतीक भी बनता जा रहा है.
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