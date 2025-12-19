ETV Bharat / state

काकोरी कांड के नायक बिस्मिल को गोरखपुर जेल में श्रद्धांजलि; शहादत स्थल पर दीप जलाए

शहादत दिवस पर शहीदों को गोरखपुर जेल में दी गई श्रद्धांजलि. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: जिले में शुक्रवार को काकोरी कांड के अमर बलिदानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह के बलिदान दिवस के अवसर पर गोरखपुर कारागार स्थित पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की तपोस्थली में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया. फांसी स्थल पर किया गया दीप प्रज्वलन. (Video Credit; ETV Bharat) जेल में शहीदों की कोठरी में जेलर, जेल अधीक्षक समेत सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दीप जलाकर आरती की और शंख ध्वनि से अपनी श्रद्धा को प्रदर्शित किया. इस दौरान पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे का जयघोष भी जेल परिसर में गूंजता रहा.