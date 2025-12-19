ETV Bharat / state

काकोरी कांड के नायक बिस्मिल को गोरखपुर जेल में श्रद्धांजलि; शहादत स्थल पर दीप जलाए

ऐतिहासिक स्थल पर वंदना-आरती का आयोजन. दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पित किए गए.

Photo Credit; ETV Bharat
शहादत दिवस पर शहीदों को गोरखपुर जेल में दी गई श्रद्धांजलि. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 1:30 PM IST

2 Min Read
गोरखपुर: जिले में शुक्रवार को काकोरी कांड के अमर बलिदानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह के बलिदान दिवस के अवसर पर गोरखपुर कारागार स्थित पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की तपोस्थली में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

फांसी स्थल पर किया गया दीप प्रज्वलन. (Video Credit; ETV Bharat)

जेल में शहीदों की कोठरी में जेलर, जेल अधीक्षक समेत सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दीप जलाकर आरती की और शंख ध्वनि से अपनी श्रद्धा को प्रदर्शित किया. इस दौरान पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे का जयघोष भी जेल परिसर में गूंजता रहा.

बता दें, बिस्मिल के अंतिम 4 महीने गोरखपुर जेल में व्यतीत हुए थे. उसी ऐतिहासिक स्थल पर वंदना एवं आरती का आयोजन किया गया. फांसी स्थल पर दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पित किए गए. राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर सपूतों को श्रद्धा-सुमन अर्पित किए गए.

Photo Credit; ETV Bharat
काकोरी कांड के अमर बलिदानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिमा (Photo Credit; ETV Bharat)

इस अवसर पर अखिल भारतीय क्रांतिकारी सम्मान संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भारत माता के अमर सपूतों के अद्वितीय साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति को स्मरण किया. कार्यक्रम के संयोजक एवं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला एवं खेल महोत्सव समिति के प्रणेता बृजेश राम त्रिपाठी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया. कहा कि काकोरी के अमर बलिदानियों का जीवन आज भी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है.

उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह के योगदान, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए, देशवासियों से उनके बताए मार्ग साहस, त्याग, अनुशासन और राष्ट्रसेवा पर चलने का आह्वान किया. वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े लोग उपस्थित रहे. कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया.

संपादक की पसंद

