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वाणी उत्सव 2026: बाड़मेर के बाखासर रण में तीन दिन गूंजेगी वीणा पर वाणियां, कई राज्यों के गायक होंगे शामिल

वाणी उत्सव का उद्देश्य इस अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना, नई पीढ़ी तक पहुंचाना तथा लोक कलाकारों को सशक्त मंच देना है.

Unveiling of the Vani Utsav Poster
वाणी उत्सव के पोस्टर का विमोचन (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 20, 2026 at 8:06 AM IST

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बाड़मेर: विलुप्त हो रही पारंपरिक भजन गायन शैली वीणा भजन परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए रूमा देवी फाउंडेशन एवं ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में तीन दिवसीय वाणी उत्सव 2026 किया जा रहा है. इस दौरान दानजी भजनी पुरस्कार भी दिए जाएंगे.

राजस्थान की लोक संस्कृति को विश्वव्यापी पहचान दिलाने को प्रयासरत सामाजिक कार्यकर्ता रूमा देवी ने बताया कि 26 मार्च को रामनवमी के उपलक्ष्य में बाखासर के सफेद रण में शाम 4:00 बजे से भव्य सांस्कृतिक संध्या से वाणी उत्सव का आगाज होगा. राजस्थान, गुजरात, पंजाब व मध्यप्रदेश के लोक गायक वीणा पर भजन गायन की मनमोहक प्रस्तुतियां देंगे. ग्रामीण, प्रबुद्धजन एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहेंगे. उत्सव का मुख्य आयोजन 29 एवं 30 मार्च को शिव शक्ति धाम, जसदेव तालाब, बाड़मेर में होगा. तीन दिवसीय उत्सव में देशभर के प्रसिद्ध वाणी गायक भाग लेंगे. संत परंपरा की अमर वाणी को मंच पर प्रस्तुत करेंगे. 30 मार्च को दानजी भजनी पुरस्कार दिए जाएंगे. इसके तहत विभिन्न आयु वर्ग में उत्कृष्ट वाणी गायकों को सम्मानित किया जाएगा. लाखों के वाद्य यंत्र दिए जाएंगे.

पढ़ें: :बाड़मेर में लोकगायकों के मधुर कंठ और वीणा की झंकार पर गूंजी संतों की वाणी

रूमा देवी ने कहा कि मौजूदा दौर में पाश्चात्य प्रभाव के कारण पारंपरिक लोक गायन परंपरा लुप्त होती जा रही हैं. ऐसे में वाणी उत्सव का उद्देश्य इस अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना, नई पीढ़ी तक पहुंचाना तथा लोक कलाकारों को सशक्त मंच देना है.

पढ़ें:वाणी उत्सव : वीणा गायन लोक संगीत परंपरा को संरक्षित करने का प्रयास, देशभर से जुटेंगे कलाकार

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रूमा देवी फाउंडेशन
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पारंपरिक लोक गायन परंपरा
VANI UTSAV 2026 IN BARMER

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