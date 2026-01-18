मालवीय के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले खराड़ी, 'बीजेपी में आए थे, तो स्वागत किया, जा रहे हैं तो उन्हें धन्यवाद'
कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय के कांग्रेस में जाने से कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है.
Published : January 18, 2026 at 1:29 PM IST
उदयपुर: पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने के बाद सियासी माहौल गरमा गया है. इस फैसले के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. राजस्थान सरकार के जनजाति मामलों के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने मालवीय के फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अब डूबती हुई नाव जैसी है, जो भी उसमें सवार होगा, वह भी डूबेगा. मंत्री खराड़ी ने कहा कि जब मालवीय बीजेपी में आए थे, तो उनका स्वागत किया गया था. अब जब वे जा रहे हैं, तो उन्हें धन्यवाद. इससे क्षेत्र की राजनीति में किसी तरह का बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है.
खराड़ी ने यह भी कहा कि मालवीय पर किसी तरह का दबाव नहीं था. वे पहले अपनी इच्छा से बीजेपी में आए थे और अब अपनी मर्जी से ही वापस कांग्रेस में चले गए हैं. उनके जाने से वागड़ के राजनीतिक समीकरणों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा. मालवीय के बीजेपी छोड़ने के तुरंत बाद उनके यहां एसीबी की कार्रवाई को लेकर उठे सवालों पर भी मंत्री ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई कोई नई बात नहीं है. उनके यहां पहले ईडी की रेड हो चुकी है. कई नेताओं और व्यवसायियों के यहां समय-समय पर एजेंसियां जांच करती रहती हैं ताकि सार्वजनिक धन के दुरुपयोग पर नजर रखी जा सके.
उधर, मालवीय ने पार्टी छोड़ते समय बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे. उनका कहना था कि पार्टी में रहते हुए उन्हें घुटन महसूस हो रही थी. सत्ता में होने के बावजूद वे अपने क्षेत्र के लोगों के काम नहीं करा पा रहे थे. मनरेगा के भुगतान में देरी, किसानों को खाद की कमी और गरीबों की अनदेखी जैसे मुद्दों पर उन्होंने सरकार पर नाराजगी जताई थी. बीजेपी छोड़ने के बाद मालवीय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर नई सियासी पारी की शुरुआत की है.