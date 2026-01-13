ETV Bharat / state

मकर संक्रांति पर रांची में सजा पतंग का बाजार, धोनी से लेकर सीएम हेमंत सोरेन की पहली पसंद है ये खास दुकान

रांची: मकर संक्रांति का पर्व आते ही आसमान रंग-बिरंगी पतंगों से सज उठता है. इस पर्व पर पतंगबाजी का खास महत्व है और रांची भी इससे अछूता नहीं है. राजधानी रांची के कर्बला चौक स्थित तालिब पतंग हाउस इस समय पतंग प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. यहां आम लोगों से लेकर खास हस्तियों तक की पसंद की पतंगें उपलब्ध हैं.

इस बार मकर संक्रांति को और खास बना दिया है इस तथ्य ने कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपनी पतंग यहीं से मंगवाई है. सिर्फ धोनी ही नहीं, बल्कि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, मुख्यमंत्री आवास, डीजीपी आवास और सीनियर एसएसपी आवास तक के लिए भी यहीं से पतंगें भेजी गई हैं. दुकानदार मोहम्मद तालिब बताते हैं कि धोनी के लिए हर साल खास पतंग और स्पेशल मांजा तैयार किया जाता है. इस बार भी धोनी मकर संक्रांति से एक दिन पहले ही अपनी पसंद की पतंग लेकर जा चुके हैं. उन्होंने बताया कि धोनी हर वर्ष इसी दुकान से पतंग मंगवाते हैं, जो उनके लिए गर्व की बात है.

56 साल से पतंगों की पहचान

तालिब पतंग हाउस की पहचान नई नहीं है. मोहम्मद तालिब बताते हैं कि पिछले 56 वर्षों से यहां पतंगों की दुकान लग रही है. देश के किसी भी कोने चाहे जयपुर हो, अहमदाबाद, दिल्ली या फिर बड़े एग्जिबिशन और पतंग प्रतियोगिताएं हर जगह यहां की पतंगें पहुंचती हैं. मकर संक्रांति को लेकर यहां महीनों पहले से तैयारी शुरू हो जाती है. तालिब बताते हैं कि वे करीब 3 महीने पहले से पतंग बनाना शुरू कर देते हैं.

लाखों पतंगों का उत्पादन

हर साल यहां करीब 5 से 6 लाख पतंगों का निर्माण किया जाता है. बच्चों के लिए डोरेमोन, कार्टून कैरेक्टर वाली रंग-बिरंगी पतंगें उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत मात्र 2 से 5 से शुरू हो जाती है. वहीं बड़ों के लिए कागज की पतंग, प्लास्टिक की बड़ी पतंग और खास डिजाइन वाली पतंगें मौजूद हैं, जिनकी कीमत 500 रुपए तक है. इसके अलावा विदेश से मंगाई गई खास पतंगें भी हैं, जिनकी कीमत और अधिक होती है.