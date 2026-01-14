ETV Bharat / state

आस्था की डुबकी: तीर्थ नगरी पुष्कर में श्रद्धालुओं ने किया स्नान, दान-पूजा के साथ पतंगबाजी का भी उठाया लुत्फ

पुष्कर के 52 घाटों पर सुबह से शाम तक श्रद्धालु स्नान करते रहे. तीर्थ पुरोहितों के निर्देशन में पूजा-अर्चना करवाई. कई लोगों ने अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध कर्म भी किए. सरोवर में स्नान और पूजा के बाद श्रद्धालु ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने पहुंचे और फिर दान-पुण्य किया. तीर्थ पुरोहित पंडित दिलीप शास्त्री ने बताया कि कई वर्षों बाद मकर संक्रांति और एकादशी का यह शुभ संयोग बना है, जिस कारण तीर्थ में स्नान, पूजा और दान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची है. पुष्कर सरोवर में श्राद्ध-तर्पण, यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं. कई लोग यहां यज्ञोपवीत संस्कार भी करवा रहे हैं. पंडित शास्त्री ने बताया कि मकर संक्रांति पर 13 वस्तुओं का दान किया जा रहा है.

अजमेर/बूंदी: मकर संक्रांति और एकादशी के शुभ संयोग पर अजमेर व बूंदी सहित समूचे राजस्थान में दान पुण्य के आयोजन हुए. साथ ही लोगों ने पतंगबाजी का भी लुत्फ उठाया. इधर, तीर्थ नगरी पुष्कर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई. स्नान और पूजा-अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने ब्रह्मा मंदिर में दर्शन किए और दान-पुण्य किया. इस अवसर पर पतंगबाजी भी जोरों पर रही, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ-साथ विदेशी पर्यटकों ने भी खूब आनंद लिया. मकर संक्रांति के साथ ही यहां मांगलिक कार्यों का सिलसिला भी शुरू हो गया है.

विदेशियों ने भी लिया पतंगबाजी का जमकर आनंद: मकर संक्रांति के पर्व पर पुष्कर में सुबह से ही पतंगबाजी का दौर जारी रहा. पुष्कर के आसमान में रंग-बिरंगी पतंगें उड़ती नजर आईं और घरों की छतों पर लोग डोर थामे दिखे. इस बार मौसम ने भी पूरा साथ दिया और सर्दी के बीच धूप ने खुशनुमा माहौल बनाए रखा. पतंगबाजी में विदेशी पर्यटक भी पीछे नहीं रहे. इटली से आई क्लाउडिया ने बताया कि वह 12 साल से पुष्कर आ रही हैं, लेकिन पतंगबाजी का आनंद लेने का मौका उन्हें पहली बार मिला है. उन्होंने कहा कि पुष्कर में हर तरफ खुशी का माहौल है. इटली से आई वेनेसा ने बताया कि वह कुछ साल पहले पुष्कर आई थीं, लेकिन पतंग महोत्सव में पहली बार शामिल हुई हैं. तीर्थ नगरी पुष्कर में कई स्थानों पर पोष भोज (भंडारे) का आयोजन हुआ, जहां लोगों ने गर्म दूध, तिल-गुड़ से बने व्यंजन और दाल-बेसन के पकौड़ों का जमकर आनंद लिया. कई दानदाताओं ने सामूहिक भंडारे करवाए.

पुष्कर घाट पर स्नान (ETV Bharat Ajmer)

यह भी पढ़ें: Jaipur Kite Festival : मकर संक्रांति पर फेस्टिव टूरिज्म का रंग, देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए 'पतंगबाजी आला-कार्ट'

बूंदी में मकर संक्रांति पर्व पर उल्लास: बूंदी जिले में मकर संक्रांति पर्व परंपरागत उत्साह के साथ मनाया गया. सुबह से ही शहर का आसमान रंग-बिरंगी पतंगों से भर गया. हर छत पर पतंगबाजी का रोमांच था. युवाओं ने डीजे पर नाचकर और आतिशबाजी से उत्सव को रंगीन बनाया. इस दिन छतों पर परिवारों व दोस्तों के साथ चाय-नमकीन और तिल-गुड़ के पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लिया गया. केवल मस्ती ही नहीं, दान-पुण्य का भी विशेष महत्व रहा. लोगों ने गायों को चारा डाला, जरूरतमंदों को भोजन व कपड़े बांटे और सामाजिक संगठनों ने सेवा कार्य किए. पुराने शहर की ऐतिहासिक छतों पर तीन पीढ़ियां एक साथ दिखीं – बुजुर्गों ने यादें ताजा कीं, तो बच्चों ने पतंग उड़ाना सीखा. महिलाओं ने सुहाग की वस्तुएं आपस में बांटकर परंपरा निभाई.