मकर संक्रांति पर जयपुर का आसमान बना उत्सव मंच, पतंगबाजी के बाद विश लैंप और आतिशबाजी से हुआ रंगीन

जयपुर में मकर संक्रांति को दिनभर पतंगबाजी के बाद शाम को आसमान विश लैंप और आतिशबाजी से रंगीन हो गया.

Fireworks in Jaipur on evening of Makar Sankranti
जयपुर में मकर संक्रांति की शाम हुई आतिशबाजी (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 14, 2026 at 9:18 PM IST

3 Min Read
जयपुर: मकर संक्रांति पर शाम ढलते ही पतंगबाजी के साथ-साथ आतिशबाजी का दौर शुरू हुआ. जैसे-जैसे अंधेरा घना होता गया, वैसे-वैसे आसमान में रंग-बिरंगी रोशनियां फैलने लगीं. शहर के अलग-अलग इलाकों में शहरवासियों ने आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया. इसके साथ ही विश लैंप जलाकर आसमान में छोड़े गए. लालटेन उत्सव के दौरान हवामहल पर भव्य आतिशबाजी की गई. कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने ​भी शिरकत की.

सुबह से ही जयपुर के आसमान में छाए रंग: मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बुधवार की सुबह से ही गुलाबी शहर जयपुर का आसमान रंग-बिरंगी पतंगों से भर गया. हल्की ठंड और कोहरे के बीच जैसे ही सूरज निकला, शहर की छतों पर लोग पतंगबाजी में जुट गए. नीले, लाल, पीले और हरे रंग की पतंगें आसमान में एक-दूसरे से होड़ करती नजर आईं. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर वर्ग में उत्साह साफ दिखाई दिया और पूरा शहर उत्सव के माहौल में डूबा रहा.

छतें बनीं उत्सव स्थल, संगीत पर झूम शहर: दिन चढ़ने के साथ ही जयपुर की छतें छोटे-छोटे उत्सव स्थलों में बदल गईं. कहीं पारंपरिक गीतों की धुन थी, तो कहीं आधुनिक म्यूजिक सिस्टम और डीजे पर लोग झूमते नजर आए. पतंगबाजी के साथ नाच-गाना, ठिठोली और पारिवारिक मेलजोल ने इस पर्व को और खास बना दिया. महिलाएं, युवा और बच्चे एक साथ पतंग उड़ाते दिखे, जिससे संक्रांति का पारिवारिक और सामाजिक स्वरूप साफ झलकता रहा.

शाम ढलते ही विश लैंप और रोशनियों से सजा आसमान: शाम होते-होते पतंगबाजी का सिलसिला धीमा पड़ा और शहर में विश लैंप (लालटेन) को लोगों ने अपनी शुभकामनाओं के साथ आकाश में छोड़ा. जैसे ही हजारों विश लैंप ने एक साथ उड़ान भरी, पूरा आसमान एक अद्भुत दृश्य में बदल गया.

भव्य आतिशबाजी से सराबोर: मकर संक्रांति की शाम जयपुर में आतिशबाजी का ऐसा भव्य और अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला, जिसे लेकर शहरवासियों का कहना है कि उन्होंने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा. देर शाम जैसे ही अंधेरा गहराया, शहर के अलग-अलग इलाकों से एक साथ आतिशबाजी शुरू हो गई. आतिशबाजी की चमकदार रोशनियों ने पूरे आसमान को सतरंगी बना दिया. कुछ पलों के लिए ऐसा लगा मानो जयपुर का आकाश किसी उत्सव मंच में बदल गया हो. आतिशबाजी और विश लैंप की संयुक्त रोशनी ने इस दृश्य को और भी अलौकिक बना दिया, जिसे देखकर हर उम्र का व्यक्ति अभिभूत नजर आया.

हर पल कैमरे में कैद: इस अद्भुत नजारे को लोग अपने मोबाइल और कैमरों में कैद करते दिखे. परिवार छतों पर बैठकर आतिशबाजी और रोशनी के इस संगम का आनंद लेते रहे. शहर वासियों ने कहा कि समय के साथ स्वरूप बदला है, लेकिन पतंगबाजी, दान-पुण्य और रोशनी का ये उत्सव आज भी जयपुर की पहचान बना हुआ है.

