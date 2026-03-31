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बाड़मेर का सबसे प्राचीन महावीर जिनालय, जहां सिल्वर आभा और 5 दशक पुराना रंगीन पनोरमा है आस्था का केंद्र

प्राचीन महावीर स्वामी जिनालय ( ETV Bharat Barmer )