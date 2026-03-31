बाड़मेर का सबसे प्राचीन महावीर जिनालय, जहां सिल्वर आभा और 5 दशक पुराना रंगीन पनोरमा है आस्था का केंद्र

बाड़मेर का सबसे प्राचीन महावीर जिनालय, जहां सिल्वर आभा और 5 दशक पुराना रंगीन पनोरमा है आस्था का केंद्र
जिनालय में बारीक कलाकृतियां और भगवान महावीर के 27 भवों का अनूठा चित्रण है.
Published : March 31, 2026 at 8:16 AM IST
बाड़मेर: जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की जयंती मंगलवार को बाड़मेर समेत पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाई जा रही है. इस अवसर पर बाड़मेर शहर का सबसे प्राचीन महावीर स्वामी जिनालय यहां के जैन समाज के लिए बड़ी आस्था का केंद्र बना है. खास बात है यह कि बाहर से सिल्वर कलर का है. जिनालय में बारीक नक्काशी एवं कलाकृतियां लुभाती है, वहीं करीब पांच दशक पुराना रंगीन पनोरमा भी है. इसमें भगवान महावीर के जीवन के 27 भवो का उल्लेख है.
पुजारी हरिलता जोशी बताती हैं कि वे इस जिनालय में पांच साल से सेवाएं दे रही हैं. महावीर स्वामी की प्रतिमा अति सुंदर और मनमोहक है. यहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग पूजा पाठ करने आते हैं. यहां आकर बहुत अच्छा और सुकून महसूस होता है. यह शहर का सबसे पहला महावीर स्वामी का जिनालय है. इसकी दीवारों पर बारीक और सुंदर कृतियां हैं.
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श्रद्धालु उषा छाजेड़ ने कहा कि वे कई साल से प्रतिदिन यहां पूजा करने आ रही हैं. इस प्राचीन महावीर जिनालय में सुंदर ओर रंगीन पैनोरमा है. इसमें भगवान महावीर स्वामी के जीवन के 27 भवो का उल्लेख है. बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग प्रतिदिन सैकड़ो लोग महावीर स्वामी के दर्शन को आते हैं. जिनालय से जुड़ी ममता बोहरा ने बताया कि यहां महावीर स्वामी की प्रतिमा बेहद सुंदर है.जिनालय के बाहर सिल्वर कलर किया हुआ है. सबसे खास बात यह जमीन से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है. इसके चलते बड़े बुजुर्ग भी आसानी से मंदिर में आकर पूजा पाठ करते हैं. महावीर जयंती पर जिनालय को सजाया गया.
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