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महानवमी के अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता ने किया कन्या पूजन, कहा- शिक्षा और सशक्तिकरण ही समाज की सच्ची प्रगति

सीएम रेखा गुप्ता ने किया कन्या पूजन ( Delhi CM X Handle )

नई दिल्ली: महानवमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने आज सपरिवार कन्या पूजन किया और माता रानी से सभी बेटियों के उज्ज्वल भविष्य तथा दिल्लीवासियों की सुख-समृद्धि की प्रार्थना की. मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियां साक्षात शक्ति का स्वरूप हैं. उनके सम्मान, शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण में ही समाज की सच्ची प्रगति है.

उन्होंने कहा कि हर बेटी को आगे बढ़ने और अपने सपने पूरे करने के समान अवसर देना ही कन्या पूजन की भावना को जीवन में उतारना है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार हर बेटी की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.