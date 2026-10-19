महानवमी के अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता ने किया कन्या पूजन, कहा- शिक्षा और सशक्तिकरण ही समाज की सच्ची प्रगति
इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. वहीं कालकाजी मंदिर में भी कन्या पूजन का आयोजन किया गया.
Published : October 19, 2026 at 1:40 PM IST
नई दिल्ली: महानवमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने आज सपरिवार कन्या पूजन किया और माता रानी से सभी बेटियों के उज्ज्वल भविष्य तथा दिल्लीवासियों की सुख-समृद्धि की प्रार्थना की. मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियां साक्षात शक्ति का स्वरूप हैं. उनके सम्मान, शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण में ही समाज की सच्ची प्रगति है.
उन्होंने कहा कि हर बेटी को आगे बढ़ने और अपने सपने पूरे करने के समान अवसर देना ही कन्या पूजन की भावना को जीवन में उतारना है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार हर बेटी की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
महानवमी के पावन अवसर पर आज सपरिवार कन्या पूजन किया। बेटियां साक्षात शक्ति का स्वरूप हैं। उनके सम्मान, शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण में ही समाज की सच्ची प्रगति है। हर बेटी को आगे बढ़ने और अपने सपने पूरे करने के समान अवसर देना ही कन्या पूजन की भावना को जीवन में उतारना है। माता रानी से सभी बेटियों के उज्ज्वल भविष्य और सबके सुख-समृद्धि की प्रार्थना की। जय माता दी 🙏 #MahaNavami— Rekha Gupta (@gupta_rekha) October 19, 2026
वहीं शारदीय नवरात्रि 2026 की महानवमी पर दिल्ली के कालकाजी मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा. इस दौरान मंदिर के महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत ने मंदिर में कन्या पूजन का आयोजन किया. इस मौके पर उन्होंने कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराया. महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत ने बताया कि नवरात्रि में कन्या पूजन अनिवार्य है. कन्या को साक्षात परब्रह्म स्वरूप माना गया है.
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उन्होंने बताया कि कन्या की आयु के अनुसार 2 वर्ष की अर्धकुमारी, 3 वर्ष की त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका 8 वर्ष की शांभवी और 9 वर्ष की कन्या मां दुर्गा स्वरूप में पूजी जाती है. सोमवार को अष्टमी सुबह 10:27 तक रहेगी उसके बाद नवमी शुरू तिथि शुरू हो जाएगी. अष्टमी और नवमी के बीच में कन्या का पूजन करना अतिशुभदायक होता है.
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