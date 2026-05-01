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श्रमिक दिवस 2026: दिल्ली में श्रमिकों को बड़ा तोहफा, सीएम रेखा गुप्ता ने की योजनाओं की घोषणा

नई दिल्ली: श्रमिक दिवस के अवसर पर दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के श्रमिक बहनों और भाइयों से मुलाकात की. इस मौके पर उन्होंने श्रमिकों के योगदान को सराहा और सम्मानित किया. साथ ही श्रमिकों के कल्याण के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की, जो उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विशेष रूप से महिला श्रमिकों के लिए नई सहायता योजनाओं का ऐलान किया. इसके तहत गर्भवती श्रमिक महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वे इस महत्वपूर्ण समय में बेहतर देखभाल प्राप्त कर सकें. इसके अलावा, श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिए भी सरकारी सहायता देने की घोषणा की गई है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी.

कपिल मिश्रा, मंत्री (ETV Bharat)

बोर्ड को दोबारा बनाया कार्यशील: मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि पिछले कई वर्षों से दिल्ली का श्रम विभाग, विशेष रूप से कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड, लगभग ठप स्थिति में था. इससे निर्माण श्रमिकों को मिलने वाले कई लाभ प्रभावित हो रहे थे. हालांकि, बीते एक वर्ष में दिल्ली सरकार ने इस दिशा में सक्रिय प्रयास किए हैं और बोर्ड को दोबारा कार्यशील बनाया है. कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फिर से शुरू की गई है, जिससे हजारों श्रमिक अब सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे.