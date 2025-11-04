कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी पर संतों ने पुष्कर सरोवर में किया शाही स्नान
पुष्कर में कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी पर देशभर से आए संतों ने सप्तऋषि घाट पर शाही स्नान किया और देश की खुशहाली की कामना की.
Published : November 4, 2025 at 1:13 PM IST
अजमेर: अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में देश के कोने-कोने से आए संत, महंत और साधुओं ने पवित्र सरोवर के सप्तऋषि घाट पर शाही स्नान किया. सुबह कीर्तन करते हुए सभी साधु-संत घाट पर पहुंचे, जहां उन्होंने पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई. सरोवर के 52 अन्य घाटों पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भी आस्था की डुबकी लगाई.
कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का स्नान सबसे बड़ा होता है. बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाएंगे. इस बार पंच तीर्थ स्नान पांच दिन का नहीं, बल्कि तिथि क्षय होने के कारण चार दिन का है. ऐसे में मंगलवार को चतुर्दशी और बुधवार को पूर्णिमा का स्नान होगा. जोधपुर के सेनाचार्य पीठ के महंत अचलानंद और पुष्कर के राम रमैया आश्रम के महंत स्वामी प्रेमानंद महाराज के नेतृत्व में सभी संत कीर्तन करते हुए सरोवर पहुंचे, जहां सभी ने आस्था की डुबकी लगाई. शाही स्नान और पूजन के बाद गणमान्य लोगों ने संतों का अभिनंदन किया. यहां सेनाचार्य ने समाज को संदेश देते हुए कहा कि व्यसन और नशे का त्याग कर सदाचार के साथ जीवन यापन करना चाहिए. साथ ही पुष्कर सरोवर को स्वच्छ रखने के लिए भी उन्होंने सभी को आह्वान किया.
पंच तीर्थ स्नान का है धार्मिक महत्व: पुष्कर में ज्योतिष पंडित कैलाश नाथ दाधीच ने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुष्कर धरती का पहला तीर्थ है. माना जाता है कि एक समय ऐसा भी था, जब जनमानस पुष्कर सरोवर में अपने पापों का क्षय कर मरणोपरांत सीधे स्वर्ग जाने लगे. तब जगत पिता ब्रह्मा ने तीर्थ गुरु पुष्कर को वर्ष में 360 दिन अंतरिक्ष में और कार्तिक शुक्ल की एकादशी से पूर्णिमा तक यानी पांच दिन पुष्कर सरोवर में रहने का आदेश दिया. उन्होंने बताया कि पुष्कर में स्नान, पूजन, दान करना काफी दुर्लभ है. पुष्कर के महत्व के बारे में वेद और पुराणों में उल्लेख है.
देश के कोने-कोने से आते हैं लाखों श्रद्धालु: पुष्कर में सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने बताया कि ब्रह्मा की नगरी पुष्कर में ब्रह्म चतुर्दशी के दिन देश भर से आए साधु-संतों ने एक साथ आध्यात्मिक यात्रा करते हुए पुष्कर सरोवर के सप्तऋषि घाट तक पहुंचे. यहां सरोवर में संतों ने शाही स्नान किया. स्नान के बाद पूजा-अर्चना कर संतों ने देश में खुशहाली और उन्नति की कामना की.