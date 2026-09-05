जन्माष्टमी पर CM रेखा गुप्ता ने की ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर में पूजा,दिल्लीवासियों के सुख-समृद्धि की कामना की
श्री कृष्ण जन्माष्टमी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर पहुंचीं. विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर दिल्लीवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली की कामना की.
Published : September 5, 2026 at 7:55 AM IST
नई दिल्ली:श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर पहुंचीं. मुख्यमंत्री ने यहां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर दिल्लीवासियों की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की.जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन किए गए, जिसे लेकर मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली. भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर भक्तों में खासा उत्साह नजर आया और पूरा मंदिर परिसर भक्ति के रंग में रंगा दिखाई दिया,
सीएम ने दिल्लीवासियों के कल्याण के लिए की प्रार्थना:मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंदिर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा-अर्चना की और देश एवं दिल्लीवासियों के कल्याण के लिए प्रार्थना की. इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें धर्म, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है. श्री कृष्ण ने अपने जीवन के माध्यम से यह संदेश दिया कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति को सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि जन्माष्टमी का पर्व हमें भगवान श्री कृष्ण के विचारों और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है.
इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर की गई विशेष सजावट: इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर विशेष सजावट भी की गई थी. मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण की आकर्षक झांकियां सजाई गईं और भजन-कीर्तन के बीच श्रद्धालु भगवान के दर्शन करते नजर आए. बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे मंदिर पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल हुए. मंदिर में राधे-कृष्ण के जयकारों और भक्ति गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा.
सीएम ने दिल्लीवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर सभी दिल्लीवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से दिल्ली में शांति, समृद्धि और जनकल्याण की प्रार्थना की. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पावन पर्व सभी के जीवन में सुख और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए तथा समाज में प्रेम, भाईचारे और सद्भाव की भावना मजबूत हो.
ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में हुई खास पूजा: ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी ने भी आयोजन को खास बना दिया. मंदिर पहुंची मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं और मंदिर प्रशासन से भी मुलाकात की और जन्माष्टमी के आयोजन की शुभकामनाएं दीं.भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर दिल्ली में आस्था और भक्ति का माहौल देखने को मिला.
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