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मां जानकी के दरबार पुनौरा धाम पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पूजा-अर्चना के बाद की बड़ी घोषणा

सम्राट चौधरी ने कहा, मां सीता के जन्मस्थल पुनौरा धाम को पूर्ण रूप से विकसित किया जाएगा और भव्य मंदिर का निर्माण पूरा किया जाएगा.

Janaki Navami Samrat Choudhary
पुनौरा धाम में पूजा करते सम्राट चौधरी (सम्राट चौधरी सोशल मीडिया)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 25, 2026 at 7:42 PM IST

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सीतामढ़ी: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शनिवार को सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुनौरा धाम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने जानकी नवमी के पावन अवसर पर माता सीता और भगवान राम की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. इस दौरान मंदिर परिसर में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला. मुख्यमंत्री ने न केवल दर्शन-पूजन किया, बल्कि मंदिर निर्माण कार्य का स्थल निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

दो दिवसीय सीतामढ़ी महोत्सव का उद्घाटन: जानकी नवमी, माता सीता के जन्मोत्सव का प्रतीक है. इसी विशेष अवसर पर आयोजित दो दिवसीय सीतामढ़ी महोत्सव का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री ने किया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, श्रद्धालु और जनप्रतिनिधि शामिल हुए.

सम्राट चौधरी की बड़ी घोषणा (ETV Bharat)

मंदिर परिसर में नेताओं से मुलाकात : मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में ही पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया. इस दौरान उन्होंने संगठनात्मक मजबूती और क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की.

PM मोदी और नीतीश का सपना होगा साकार-सम्राट: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जानकी नवमी के इस पावन दिन पर माता जानकी का आशीर्वाद पूरे बिहार पर बना रहे. उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा है, उसे हर हाल में साकार किया जाएगा. उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य में विकास की गति को और तेज किया जाएगा.

Janaki Navami Samrat Choudhary
पुनौरा धाम मंदिर पहुंचे सम्राट चौधरी (सम्राट चौधरी सोशल मीडिया)

"सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने और आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है, ताकि युवाओं को अपने ही राज्य में बेहतर अवसर मिल सके. माता सीता के जन्मस्थल पुनौरा धाम को पूर्ण रूप से विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है. यहां भव्य मंदिर का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, जिससे यह स्थल देश-विदेश के श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख आस्था केंद्र बन सके."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

Janaki Navami Samrat Choudhary
पूजा-अर्चना करते सम्राट चौधरी (सम्राट चौधरी सोशल मीडिया)

कब तक बनेगा सीतापुरम ?: सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि किसी भी हाल में 31 दिसंबर 2028 तक मां सीता के मंदिर का काम पूरा करना है. क्योंकि हम अयोध्या देख रहे हैं, जहां प्रभु स्थापित हुए हैं. हमारे नेता नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि सीतापुरम बनाएंगे, तो मैंने जब पहली कैबिनेट की मीटिंग की तो सीतापुरम बनाने की निर्णय लिया है.

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