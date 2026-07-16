जगन्नाथ यात्रा के अवसर पर 51 बालतरु रोपण अभियान, एक पेड़ मां के नाम मिशन के तहत किया गया कार्यक्रम
जगन्नाथ यात्रा के शुभ अवसर पर हजारीबाग के प्रकृति प्रेमी एक पौधा मां के नाम लगाने का लोगों को संदेश दे रहे हैं.
Published : July 16, 2026 at 3:00 PM IST
हजारीबागः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जगन्नाथ यात्रा के शुभ अवसर पर हजारीबाग के प्रकृति प्रेमी संदेश दे रहे हैं. मेरी धरती मेरी जिम्मेदारी समूह की ओर से 51 बालतरु रोपण अभियान चलाया गया. यह समूह जिला में 10 हजार से अधिक पौधे लगाकर उसकी रक्षा कर रहे हैं.
एक पेड़ मां के नाम अभियान
जगन्नाथ यात्रा के शुभ अवसर पर हजारीबाग में मेरी धरती मेरी जिम्मेदारी समूह की ओर से 51 बालतरु रोपण अभियान चलाया गया. जिसमें समाज के कई लोगों ने हिस्सा लिया. वन विभाग के डीएफओ मौन प्रकाश ने भी पौधा लगाकर इस समूह का हौसला बढ़ाया. यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया गया.
'मेरी धरती मेरी जिम्मेदारी समूह' ने पौधे लगाए
कार्यक्रम के संचालक राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के सेवानिवृत शिक्षक डाक्टर मनोज कुमार और उनकी टीम पिछले दो दशक से पौधारोपण का कार्यक्रम चला रही है. अब तक इस समूह ने लगभग 10000 से अधिक पौधे लगाए हैं और उनकी रक्षा की है. मनोज कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवाहन पर यह कार्यक्रम इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय के पीछे चलाया गया.
मेरी धरती मेरी जिम्मेदारी समूह के सदस्यों ने बताया कि धरती को हरा भरा रखना यह हम सभी की जिम्मेदारी है. यह समूह सिर्फ पौधा ही नहीं लगाता बल्कि दूसरों को पौधा लगाने के लिए भी प्रेरित करता है. समूह के सदस्य आपस में पैसा इकट्ठा कर अभियान चला रहे हैं. समूह के लगाए हुए पौधे विशाल रूप ले चुके हैं.
मेरी धरती मेरी जिम्मेदारी समूह का काम सराहनीयः डीएफओ
कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे डीएफओ मौन प्रकाश ने बताया कि समूह बेहतर काम कर रहा है. हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह अपने आसपास के वातावरण को हरा रखे. प्राचीन काल से पौधा लगाना और उसे धर्म से जोड़ना यह हमारी विरासत में रही है. यह समूह पूजा कर पौधा लगाते हैं. इन्होंने समूह के लोगों को पौधारोपण करने के लिए धन्यवाद दिया.
पृथ्वी को हरा-भरा रखना हमारी जिम्मेदारी
पृथ्वी को हरा भरा रखना हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है. हजारीबाग के सेवानिवृत शिक्षक मनोज कुमार जिसे यहां के लोग बरगद बाबा के नाम से जानते हैं. उनके और उनकी टीम के द्वारा किया जा रहा काम प्रधानमंत्री के एक वृक्ष मां के नाम अभियान को बल दे रहा है.
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