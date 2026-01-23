''कूड़े के पहाड़ तुझको जाना पड़ेगा...''; सौरभ भारद्वाज का CM रेखा गुप्ता पर तीखा हमला
प्लास्टिक और रसायन युक्त कचरे को जमीन पर बिछाने से भू-जल बुरी तरह प्रदूषित होगा- सौरभ भारद्वाज
Published : January 23, 2026 at 6:29 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी जारी है. अब शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भलस्वा लैंडफिल साइट का कचरा किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में डाले जाने को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला बोला है.
सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भलस्वा के कूड़े के पहाड़ को हटाने के नाम पर किराड़ी को नया डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों को जलभराव, प्रदूषण और गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है. उन्हों ने किराड़ी की शर्मा कॉलोनी और आसपास के इलाकों में भरे पानी का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है.
— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) January 23, 2026
ये गलती हमारी है
हमने पूछा ही नहीं - “कूड़े के पहाड़ को कहाँ जाना पड़ेगा” ?
किराड़ी जा रहा था कूड़े का पहाड़ !! pic.twitter.com/16wMo7LE3e
गलती हमारी है, हमने पूछा नहीं कूड़ा जाएगा कहां ?
आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भलस्वा का कूड़ा किराड़ी में डाला जा रहा है, इसमें सीएम रेखा गुप्ता की कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती हमारी है. उन्होंने कहा “जब मुख्यमंत्री ने कहा था ‘कूड़े के पहाड़ तुझको जाना पड़ेगा’, तब हमने यह नहीं पूछा कि कूड़े का पहाड़ आखिर जाएगा कहां. अब समझ आया कि उसे किराड़ी भेजा जा रहा था.”
किराड़ी में जलभराव-प्रदूषण के लिए बीजेपी जिम्मेदार
सौरभ भारद्वाज ने किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में जलभराव की समस्या के लिए सीधे तौर पर भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि डीडीए की खाली जमीनों पर भलस्वा का कचरा डाले जाने से ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह प्रभावित हुआ है, जिससे लोगों के घरों और गलियों में पानी भर गया है.
हजारों ट्रक, जेसीबी और करोड़ों का खर्च किसके आदेश पर ?
सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से कई तीखे सवाल पूछे. उन्होंने कहा कि डीडीए को भलस्वा से किराड़ी तक कचरा ले जाने के लिए हजारों ट्रक लगाने का निर्देश किसने दिया ?, दिन-रात चल रहे ट्रक और जेसीबी मशीनों का खर्च कौन उठा रहा है ?, डीडीए की जमीन पर कचरा डालने का निर्णय किसके आदेश पर हुआ ?. उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी प्रक्रिया सरकारी पैसों से की जा रही है.
भलस्वा का पहाड़ घटा, किराड़ी में बन रहा नया पहाड़
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भलस्वा लैंडफिल साइट के कूड़े को खोद-खोदकर किराड़ी में परत-दर-परत बिछाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जब तक किराड़ी पानी में नहीं डूबा, तब तक किसी को इस सच्चाई का पता ही नहीं चला.
कैंसर का खतरा और भूजल प्रदूषण की चेतावनी
सौरभ भारद्वाज ने गंभीर स्वास्थ्य खतरे की ओर इशारा करते हुए कहा कि प्लास्टिक और रसायन युक्त कचरे को जमीन पर बिछाने से भू-जल बुरी तरह प्रदूषित होगा. भविष्य में यहां बसने वाले लोग यदि ट्यूबवेल (नलकूप) का पानी इस्तेमाल करेंगे, तो उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं.
किस पर्यावरणविद् ने दी इस तकनीक की सलाह
सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया कि यह फैसला किसी पर्यावरणविद् की सलाह पर नहीं लिया गया. उन्होंने कहा कि डीडीए ने यह कैसे तय कर लिया कि कचरा इस तरह जमीन पर फैलाया जाए. यह निर्णय किसके निर्देश पर हुआ आज तक स्पष्ट नहीं है. उन्होंने कहा कि यह पूरा काम मुफ्त में नहीं हो रहा, बल्कि इसमें सरकार के करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं.
