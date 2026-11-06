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ईटीवी भारत की खबर पर लातेहार डीएसई ने लिया संज्ञान, राजाबांध टोला के बच्चों का स्कूल में कराया गया नामांकन

लातेहार: ईटीवी भारत की खबर का एक बार फिर असर हुआ है. जिले के मनिका प्रखंड अंतर्गत राजाबांध टोला के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित, बच्चे नहीं जाते स्कूल खबर ईटीवी भारत में प्रमुखता के साथ प्रकाशित की गई थी. खबर छपने के बाद जिला प्रशासन ने मामले में त्वरित कार्रवाई की. डीएसई ऋषिकेश कुमार ने पहल करते हुए तत्काल शिक्षा विभाग की टीम को गांव में भेजा और टोला के सभी अनामांकित बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूल में कराया गया. वहीं गांव में पेयजल सुविधा भी उपलब्ध कराने की पहल शुरू कर दी गई है.

दरअसल, लातेहार जिले के मनिका प्रखंड अंतर्गत बिसुनबांध पंचायत के जालिमा गांव अंतर्गत राजाबांध टोला में आज तक किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा नहीं पहुंच पाई है. गांव में बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधा भी नहीं है. यहां लगभग 10 से 12 परिवार निवास करते हैं. सभी आदिवासी समुदाय के हैं.

जिला शिक्षा अधीक्षक ऋषिकेश कुमार का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सबसे गंभीर बात यह है कि यहां का एक भी बच्चा स्कूल नहीं जाता था. आधार और जन्म प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण इनका स्कूल में नामांकन भी नहीं हो पा रहा था. इस खबर को ईटीवी भारत ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित की थी. खबर छपने के बाद जिला प्रशासन ने इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया.

लातेहार डीएसई ऋषिकेश कुमार ने शिक्षा विभाग की टीम को गांव में भेजा और पूरी स्थिति की जानकारी मांगी. गांव में पहुंचने पर विभागीय टीम ने खबर को पूरी तरह सत्य पाया. इसके बाद जिला शिक्षा अधीक्षक ने तत्काल सभी बच्चों को पास के स्कूल में नामांकन करवाने का निर्देश दिया. इसके बाद शिक्षा विभाग की टीम ने बच्चों का नामांकन उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में करा दिया. नामांकन के साथ बच्चों को किताबें और अन्य सामग्री भी उपलब्ध कराई गई. साथ ही उन्हें दीपावली के बाद ड्रेस, जूता और स्वेटर भी उपलब्ध कराया जाएगा.

स्कूल में नामांकित राजाबांध टोला के बच्चे. (फोटो-ईटीवी भारत)

डीएसई ने ईटीवी भारत का जताया आभार

जिला शिक्षा अधीक्षक ऋषिकेश कुमार ने ग्रामीण स्तर पर जन सरोकार से जुड़ी पत्रकारिता करने के लिए ईटीवी भारत का आभार जताया. उन्होंने बताया कि ईटीवी भारत में खबर प्रकाशित होने के बाद उन्हें जानकारी हुई कि राजाबांध टोला के बच्चों का नामांकन विद्यालय में नहीं हुआ है. इस कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं.

इस मामले में तत्काल संज्ञान लिया गया और सभी बच्चों का नामांकन स्कूलों में कर दिया गया. उन्होंने कहा कि जांच में अभी पाया गया कि गांव में सुविधाओं का अभाव है. इस कारण यहां के लोग बच्चों के साथ काम करने के लिए पलायन कर जाते हैं. इसी कारण बच्चों का नामांकन भी नहीं हो पा रहा था. बच्चों के नामांकन के बाद अभिभावकों को भी समझाया गया है कि बच्चों को नियमित स्कूल भेजें और स्थानीय स्तर पर ही कोई रोजगार करें, ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके.