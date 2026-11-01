इंडिया गठबंधन की रैली पर हर्ष मल्होत्रा का हमला, बोले- दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश कर रही कांग्रेस
इंडिया गठबंधन की प्रस्तावित रैली को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने साधा निशाना,कहा कांग्रेस को इस तरह के आयोजन पर शर्म आनी चाहिए.
Published : November 1, 2026 at 8:50 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की प्रस्तावित रैली को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए रैली के आयोजन पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने इसे जनसभा या राजनीतिक आयोजन के बजाय दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश करार दिया. मल्होत्रा ने कहा कि कांग्रेस को इस तरह के आयोजन पर शर्म आनी चाहिए.
हर्ष मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि रैली के नाम पर कुछ गुंडा तत्वों को इकट्ठा कर दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि एक नवंबर को रैली आयोजित करने का फैसला सिख समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाला है. उनके मुताबिक, एक से तीन नवंबर 1984 के दौरान दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में सिख समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंसा हुई थी. मल्होत्रा ने इस हिंसा के लिए कांग्रेस नेताओं और पार्टी से जुड़े लोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ऐसे समय में रैली करना सिख समुदाय के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है.
भाजपा नेता ने कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि उसने अब तक 1984 की हिंसा के लिए ना तो देश से और न ही सिख समुदाय से माफी मांगी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले इस घटना के लिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए.
मल्होत्रा ने दिल्ली के व्यापारियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि व्यापारी वर्ग भी इस तरह के विरोध प्रदर्शनों और अराजक गतिविधियों का विरोध कर रहा है. त्योहारों के मौसम में बाजारों और कारोबार पर ऐसे आयोजनों के असर को लेकर उन्होंने चिंता जताई.
रामलीला मैदान में होने वाली रैली को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. एक ओर भाजपा नेता रैली की तारीख और उससे होने वाली संभावित परेशानियों पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं कांग्रेस इसे अपना राजनीतिक कार्यक्रम बता रही है.
ये भी पढ़ें :