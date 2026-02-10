ETV Bharat / state

होली पर कोटा होकर प्रयागराज से मुंबई व बूंदी होते हुए आगरा से अहमदाबाद चलेगी स्पेशल ट्रेन

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 04125 सूबेदारगंज से 2 से 30 मार्च के बीच सोमवार को सुबह 5:20 पर रवाना होगी. वहीं कोटा शाम 5:40 पर पहुंचेगी, जबकि यह बांद्रा टर्मिनस अगले दिन यानि मंगलवार सुबह 9:30 बजे पहुंचेगी. वापसी में 04126 बांद्रा टर्मिनस से 3 से 31 मार्च के बीच मंगलवार को बांद्रा टर्मिनस से सुबह 11:15 बजे रवाना होगी. यह देर रात 1:20 पर कोटा पहुंचेगी. वहीं अगले दिन बुधवार शाम 5:00 बजे सूबेदारगंज पहुंचेगी. ट्रेन फतेहपुर, गोविंदपुरी, इटावा, टूंडला, ईदगाह आगरा, फतेहपुर सीकरी, रूपवास, बयाना, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, कोटा, रतलाम, वडोदरा, उधना, वलसाड, वापी और बोरीवली स्टेशन पर रुकेगी. ट्रेन में जनरल 4, स्लीपर 6, थर्ड एसी 6, सेकंड एसी 4 व अन्य मिलाकर 22 कोच हैं.

कोटा: रेलवे ने होली पर यात्रियों को कंफर्म टिकट देने के लिए देशभर में बड़ी संख्या में फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलने की घोषणा की है. इसी के साथ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से महाराष्ट्र के मुंबई के लिए मार्च माह में कोटा होकर विशेष ट्रेन चलाई जाएगी. यह ट्रेन सूबेदारगंज- बांद्रा टर्मिनस वीकली सुपर फास्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन है. इसी तरह से उत्तर प्रदेश के आगरा से गुजरात के अहमदाबाद तक भी आगरा कैंट-असारवा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन बूंदी होकर चलाई जाएगी. यह ट्रेन सप्ताह में 5 दिन चलेगी.

आगरा से असारवा आने जाने वाली ट्रेनः ट्रेन नंबर 01919 आगरा कैंट असारवा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन आगरा कैंट से 1 से 29 मार्च के बीच 21 फेरे करेगी. यह ट्रेन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को आगरा कैंट से शाम 6:10 पर रवाना होगी. इसके बाद रात 9:48 पर सवाई माधोपुर पहुंचेगी. इसके बाद 11:38 पर केशोरायपाटन और देर रात 12:08 पर बूंदी पहुंचेगी. वहीं गुरुवार अगले दिन सुबह 11:10 बजे असारवा पहुंच जाएगी.

होली पर यात्रियों के सुविधा को देखते हुए अतिरिक्त वेटिंग को क्लियर करने के उद्देश्य से रेलवे विशेष ट्रेनें चल रहा है. सूबेदारगंज से बांद्रा टर्मिनस और आगरा कैंट से असारवा के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. कोटा रेल मंडल के कई स्टेशनों से यह गुजरेगी. दोनों ही फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों की यूपी की तरफ से बुकिंग अभी शुरू हुई है, जिनके टिकट पीआरएस काउंटर व आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए टिकट यात्री ले सकते हैं. दोनों ही ट्रेनों में कंफर्म टिकट भी वर्तमान में मिल रहे हैं. दूसरी तरफ से बुकिंग भी जल्द शुरू की जाएगी. यात्री इनका फायदा उठा सकते हैं. -सौरभ जैन, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, कोटा

वापसी में ट्रेन नंबर 01920 असारवा आगरा कैंट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 2 से 30 मार्च के बीच सोमवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को असारवा से दोपहर 2:50 पर रवाना होगी. इसके बाद यह रात 12:23 पर बूंदी पहुंचेगी. इसके बाद 1:13 पर केशोरायपाटन और 2:30 पर सवाई माधोपुर पहुंचेगी. वहीं, अगले दिन सुबह 7:45 पर आगरा कैंट पहुंच जाएगी. इस ट्रेन में जनरल 9, स्लीपर 10, थर्ड एसी 2 व एसएलआर 2 सहित 23 कोच होंगे. ट्रेन आते और जाते समय फतेहपुर सीकरी, रूपवास, बयाना, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, केशोरायपाटन, बूंदी, मांडलगढ़, चंदेरिया, मावली, राणा प्रताप नगर, उदयपुर, जावर, सेमरी, डूंगरपुर, शामलाजी रोड व हिम्मतनगर रुकेगी.