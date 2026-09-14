हरतालिका तीज और गणेशोत्सव का संगम: महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर की शिव-पार्वती की आराधना
महिलाओं ने बताया कि इस बार गणेशोत्सव के साथ हरतालिका तीज साथ मनाए जाने का संयोग मिला, जिससे इससे महत्ता और बढ़ गई..
Published : September 14, 2026 at 3:43 PM IST
नई दिल्ली: देशभर में सोमवार को गणेशोत्सव के साथ हरतालिका तीज भी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. राजधानी के विभिन्न इलाकों में महिलाओं ने समूह में एकत्र होकर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की विशेष पूजा-अर्चना की और भजन-कीर्तन कर माहौल को भक्तिमय बना दिया. पर्व के बारे में श्रद्धालु दीपा शर्मा ने बताया कि हरितालिका तीज व्रत पूरी तरह से निर्जला रखा जाता है. इसमें एक दिन पहले भोजन के बाद से व्रत शुरू होता है और अगले दिन सुबह पूजा के बाद ही जल ग्रहण किया जाता है. इस अवसर पर शुद्ध मिट्टी से शिव, पार्वती और गणपति जी की छोटी-छोटी प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, जिनकी विधि-विधान से पूजा की जाती है.
101 चिड़िया और भगवान शिव परिवार का निर्माण
दिल्ली के तिलक नगर में रहने वाली हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी, 21 वर्षों से यह व्रत रख रही पूजा शर्मा ने अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि उनके यहां पहाड़ी या नदी की मिट्टी से 101 चिड़िया बनाई जाती हैं और उन्हें सजाया जाता है. इसके साथ ही उसी पवित्र मिट्टी से संपूर्ण शिव परिवार की प्रतिमाएं बनाकर पूजन किया जाता है और अगले दिन जल में प्रवाह किया जाता है.
अगले दिन सुबह किया जाता है पारण
स्थानीय निवासी सपना कुमारी ने बताया कि वह पिछले 13 वर्षों से लगातार हरतालिका तीज का व्रत रखती आ रही हैं. उन्होंने बताया कि आज का दिन बेहद शुभ और विशेष है, क्योंकि इस दिन हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी और सोमवार का दुर्लभ योग बना है. हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा की जाती है. यह एक कठिन और निर्जला व्रत होता है, जिसमें पूरा दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता. व्रत का पारण अगले दिन सुबह किया जाएगा.
पति की दीर्घायु और सुख-समृद्धि की कामना
श्रद्धालु ममता शर्मा ने बताया कि यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए बेहद विश्वास व नियम के साथ रखती हैं. उन्होंने बताया कि उद्यापन के बाद ही कुछ फलाहार लेने का नियम होता है, अन्यथा यह पूर्णतः निर्जला व्रत ही रहता है. महिलाओं का मानना है कि इस निस्वार्थ भक्ति और कठिन साधना से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होकर उनके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं.
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