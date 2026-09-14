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हरतालिका तीज और गणेशोत्सव का संगम: महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर की शिव-पार्वती की आराधना

हरतालिका तीज पर महिलाओं ने रखा निर्जला व्रत ( ETV Bharat )