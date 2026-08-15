हरियाली तीज: कुचामन किले से राजसी ठाट-बाट के साथ निकाली तीज माता की सवारी
श्रीसेवा समिति के तत्वावधान में सवारी विभिन्न मार्गों से गुजरी एवं वापस फोर्ट पहुंची. पुरानी धान मंडी में मेला भरा.
Published : August 15, 2026 at 6:34 PM IST
कुचामन सिटी: सावन की हरियाली तीज माता की सवारी शनिवार शाम कुचामन किले से राजसी ठाट-बाट के साथ निकाली गई. शहर की पुरानी धान मंडी में मेला भी लगाया गया. तीज का त्योहार सुहागिनों के लिए अखंड सौभाग्य, प्रेम और त्याग का प्रतीक है. यह मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन की याद में मनाया जाता है. यह पर्व सावन की हरियाली और मानसून के स्वागत से भी जुड़ा है.
शहर की श्रीसेवा समिति संस्था के मंत्री सुशील काबरा ने बताया कि तीज की सवारी राजा-महाराजा के समय से ही कुचामन गढ़ से निकाली जा रही है. तीज पर कुचामन फोर्ट से बैंड-बाजे के साथ तीज की पारंपरिक सवारी निकाली गई. सवारी सदर बाजार, पलटन गेट, गोल प्याऊ, बस स्टैंड, अम्बेडकर सर्किल, आथूणा दरवाजा होकर फिर कुचामन फोर्ट आई.
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महिला मंडल की ललिता वर्मा ने बताया, तीज से एक दिन पहले सिंजारा मनाया जाता है. इस दिन सुहागिनें विशेष पूजन करती हैं. हाथों में मेहंदी लगाकर तीज माता की विशेष पूजा करती हैं.महिला मंडल की हिमानी शर्मा ने बताया कि तीज के दिन विशेष मिठाई घेवर बनवाए जाते हैं. नवविवाहिताएं तीज माता की विशेष पूजा करती हैं. हरियाली तीज पर शहर की पुरानी धान मंडी में लगे तीज मेले में खरीदारी को लेकर बच्चों और महिलाओं की भीड़ उमड़ी.
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