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हरियाली तीज: कुचामन किले से राजसी ठाट-बाट के साथ निकाली तीज माता की सवारी

कुचामन सिटी: सावन की हरियाली तीज माता की सवारी शनिवार शाम कुचामन किले से राजसी ठाट-बाट के साथ निकाली गई. शहर की पुरानी धान मंडी में मेला भी लगाया गया. तीज का त्योहार सुहागिनों के लिए अखंड सौभाग्य, प्रेम और त्याग का प्रतीक है. यह मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन की याद में मनाया जाता है. यह पर्व सावन की हरियाली और मानसून के स्वागत से भी जुड़ा है.

शहर की श्रीसेवा समिति संस्था के मंत्री सुशील काबरा ने बताया कि तीज की सवारी राजा-महाराजा के समय से ही कुचामन गढ़ से निकाली जा रही है. तीज पर कुचामन फोर्ट से बैंड-बाजे के साथ तीज की पारंपरिक सवारी निकाली गई. सवारी सदर बाजार, पलटन गेट, गोल प्याऊ, बस स्टैंड, अम्बेडकर सर्किल, आथूणा दरवाजा होकर फिर कुचामन फोर्ट आई.