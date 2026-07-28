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गुरु पूर्णिमा पर उमड़ रहा आस्था का सैलाब, मध्य प्रदेश से 200 किमी तक पैदल चलकर गोवर्धन पहुंच रहे श्रद्धालु

हर कुछ किलोमीटर पर सेवा शिविर लगे हैं, जहां श्रद्धालु विश्राम कर फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं.

दूर-दराज से आ रहे श्रद्धालु
दूर-दराज से आ रहे श्रद्धालु (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 28, 2026 at 2:13 PM IST

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भरतपुर : गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गिरिराज महाराज की सप्तकोसी परिक्रमा के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है. राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों से सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर लाखों श्रद्धालु पैदल और विभिन्न वाहनों से गोवर्धन पहुंच रहे हैं. भरतपुर-गोवर्धन मार्ग पर दिन-रात श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी हुई है. रास्ते भर धार्मिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों की ओर से श्रद्धालुओं की सेवा के लिए जगह-जगह पानी की प्याऊ, शीतल जल, चाय-नाश्ते और भंडारों की व्यवस्था की गई है. हर कुछ किलोमीटर पर सेवा शिविर लगे हैं, जहां श्रद्धालु विश्राम कर फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं.

पंडित मनु मुद्गल ने बताया कि गुरु पूर्णिमा पर गिरिराज महाराज की परिक्रमा का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ गोवर्धन की परिक्रमा करने, मानसी गंगा में स्नान करने और गिरिराज महाराज का पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और गुरु और भगवान श्रीकृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है. यही कारण है कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन पदयात्रा कर गोवर्धन पहुंचते हैं.

यह बोले श्रद्धालु. (ETV Bharat Bharatpur)

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चार दिन से पदयात्रा : मुरैना जिले के पिपरघांव निवासी देवव्रत शर्मा चार दिन पहले अपने गांव से पैदल निकले. उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य केवल गिरिराज महाराज के दर्शन करना और उनकी शरण में पहुंचना है. प्रतिदिन 40 से 50 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं और यह तय नहीं होता कि रात कहां रुकेंगे. उन्होंने कहा कि जहां प्रभु ले जाएंगे, वहीं विश्राम करेंगे. रास्ते में भोजन, पानी और रहने की व्यवस्था भी ठाकुरजी की कृपा से अपने आप मिल जाती है. इतनी लंबी यात्रा के बाद भी थकान महसूस नहीं होती, बल्कि मन में आनंद और शांति का अनुभव होता है.

कड़ों किलोमीटर का सफर तय कर लाखों श्रद्धालु
कड़ों किलोमीटर का सफर तय कर लाखों श्रद्धालु (ETV Bharat Bharatpur)

गुरु पूर्णिमा पर करते हैं पदयात्रा : मुरैना जिले की कैलारस तहसील के पचेखा गांव निवासी धनपाल कुशवाहा अपने तीन साथियों के साथ तीन दिन से पैदल यात्रा कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि वे खेती-बाड़ी करते हैं और लगभग हर महीने बस या ट्रेन से गोवर्धन दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर पैदल यात्रा करना उनकी वर्षों पुरानी परंपरा है. उन्होंने बताया कि रास्ते में कुछ समय विश्राम करने के बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं. उनके अनुसार गिरिराज महाराज श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी करते हैं, इसीलिए इस दिन की परिक्रमा का विशेष महत्व है. धनपाल इससे पहले भी दो बार गुरु पूर्णिमा पर पैदल यात्रा कर चुके हैं.

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सेवा और श्रद्धा के लिए आए हैं : पचेखा गांव के ही रमेश भी अपने साथियों के साथ तीन दिन से पैदल यात्रा पर हैं. उन्होंने बताया कि वे किसी मनौती के कारण नहीं, बल्कि अपनी श्रद्धा और आत्मिक भावना से पैदल चल रहे हैं. उन्होंने कहा कि गोवर्धन पहुंचकर सबसे पहले मानसी गंगा में स्नान करेंगे, इसके बाद गिरिराज महाराज को दूध अर्पित करेंगे और सप्तकोसी परिक्रमा पूरी करेंगे. वापसी बस से करेंगे, लेकिन घर से गोवर्धन तक की पूरी यात्रा पैदल ही कर रहे हैं. उनके साथ तीन-चार साथी हैं और किसी को भी यात्रा के दौरान थकान महसूस नहीं हो रही.

पैदल चलकर गोवर्धन पहुंच रहे श्रद्धालु
पैदल चलकर गोवर्धन पहुंच रहे श्रद्धालु (ETV Bharat Bharatpur)

सेवा शिविर बने श्रद्धालुओं का सहारा : गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए भरतपुर-गोवर्धन मार्ग पर अनेक सेवा शिविर लगाए गए हैं. जगह-जगह शीतल जल की प्याऊ, भंडारे, चाय, फल, शरबत और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की गई है. सामाजिक संगठन, धार्मिक संस्थाएं और स्थानीय ग्रामीण पूरे समर्पण भाव से यात्रियों की सेवा में जुटे हैं. भीषण गर्मी और उमस के बीच ये सेवा शिविर श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत साबित हो रहे हैं.

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आस्था, तप और समर्पण का संगम : भरतपुर से होकर गुजरने वाले मार्ग पर इन दिनों हर ओर श्रद्धा का अनूठा दृश्य दिखाई दे रहा है. कंधों पर सामान, हाथों में ध्वज, मुख पर गिरिराज महाराज की जय और राधे-राधे के जयघोष के साथ श्रद्धालुओं के कदम लगातार गोवर्धन की ओर बढ़ रहे हैं. कोई तीन दिन से यात्रा पर है तो कोई चार दिन से, लेकिन सभी के चेहरों पर थकान से अधिक भक्ति का उत्साह दिखाई देता है.

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