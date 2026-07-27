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गुरु पूर्णिमा पर सीएम योगी ने लिखी 'पाती', गुरुजनों के प्रति प्रकट की श्रद्धा और कृतज्ञता

गुरु के नाम योगी की पाती ( Photo Credit: ETV Bharat )