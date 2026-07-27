गुरु पूर्णिमा पर सीएम योगी ने लिखी 'पाती', गुरुजनों के प्रति प्रकट की श्रद्धा और कृतज्ञता
सीएम योगी की प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई, 'पाती' लिख याद दिलाया महर्षि वेदव्यास का महत्व
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 11:00 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर पाती लिखी है. उन्होंने पाती में गुरु का महत्व समझाया है. सीएम की तरफ से लिखी गई पाती में 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर शुभकामनाएं दी गई हैं. गुरु पूर्णिमा गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता का पर्व है. महर्षि वेदव्यास की स्मृति में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है.
मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों,— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 27, 2026
भारतीय मनीषा एवं सनातन संस्कृति में गुरु को साक्षात् परम ब्रह्म माना गया है। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व हम सबके लिए गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करने का अवसर है।
वास्तव में, गुरु शिक्षा ही नहीं देते, जीवन को दिशा भी देते हैं।… pic.twitter.com/Pzbzd873kb
गुरु सबसे ऊपर: बौद्ध परंपरा में गुरु पूर्णिमा भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश और धर्मचक्र प्रवर्तन का स्मृति दिवस है. जैन परंपरा में गुरु पूर्णिमा का संबंध गौतम स्वामी के ज्ञान-दीक्षा प्रसंग से है. सिख परंपरा में भी गुरु-वाणी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है. गुरु पूर्णिमा सभी परंपराओं में गुरु, ज्ञान और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक पर्व है.
परंपरा अमूल्य धरोहर: गुरु-शिष्य परंपरा हमारी सनातन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है. श्रीराम ने गुरु वशिष्ठ, श्रीकृष्ण ने गुरु सांदीपनि से ज्ञान प्राप्त किया. जहां गुरु का सम्मान होता है, वहीं समाज उन्नति करता है. मुख्यमंत्री ने लिखा कि नौ वर्षों की सरकार में शिक्षकों के सम्मान और सशक्तीकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना से लाखों शिक्षक लाभान्वित हो रहे हैं. 60 लाख शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी और आश्रितों को योजना का लाभ मिला है. साढ़े सात लाख से अधिक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों को भी योजना में शामिल किया गया है. गुरु केवल शिक्षा नहीं, जीवन को सही दिशा भी देते हैं.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुओं के आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया है. कहा कि गुरु का सम्मान ही विकसित समाज और विकसित प्रदेश की आधारशिला है.
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