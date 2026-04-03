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गुड फ्राइडे पर अजमेर के प्राचीन चर्चों में आराधना, उपदेश, ध्यान और प्रार्थनाओं के लिए जुटे लोग

गुड फ्राइडे के दिन चर्चों में प्रभु यीशु के सात वचनों को उद्देश्य के माध्यम से लोगों को बताया गया.

People praying in the church
चर्च में प्रार्थना करते लोग (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 3, 2026 at 3:20 PM IST

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Updated : April 3, 2026 at 3:28 PM IST

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अजमेर: गुड फ्राइडे के दिन शहर के ऐतिहासिक और प्राचीन चर्चो में सुबह से ही आराधना और उपदेश का दौर चला. गुड फ्राई डे के अवसर पर चर्च में कई धार्मिक रस्में भी निभाई गई. साथ ही क्रूस पर चढ़ने के बाद प्रभु यीशु ने जो सात वचन कहे थे, उन वचनों पर चर्च में प्रवचन और ध्यान भी किया गया. चर्चो में बढ़ी संख्या में लोग आराधना के लिये जुटे. कई लोग उपदेश के दौरान भावुक भी हो गए.

आज के दिन ही प्रभु यीशु को क्रॉस पर चढ़ाया गया था. दुनिया भर में आज के दिन को मसीह समाज गुड फ्राई डे के रूप में मना रहा है. गुड फ्राइडे के अवसर पर सुबह से ही चर्चो में प्रार्थना, आराधना, ध्यान और उपदेश का दौर चला.

पादरी ने बताया गुड फ्राइडे का महत्व (ETV Bharat Ajmer)

सेंट्रल मैथोडिक चर्च में फादर एफ डब्ल्यू फिलिप ने बताया कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर चढ़ने के दौरान सात वचन कहे थे. इन वचनों को उद्देश्य के माध्यम से लोगों को बताया गया. सुबह 9 से साढ़े 12 बजे और आधे घण्टे का अंतराल लेने के बाद फिर से उपदेश शुरू हुए. चर्च में मसीह समाज के लोगों ने ध्यान लगाया और आराधना की.

गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु को किया याद (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: Good Friday: गुड फ्राईडे पर यीशु को याद कर नम हुईं आंखें, गिरजाघरों में की गई विशेष प्रार्थना

Re-enactment of the Crucifixion of Lord Jesus Staged
प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का हुआ मंचन (ETV Bharat Ajmer)

इन चर्चो में भी हुई आराधना: उन्होंने बताया कि चर्च में सभी लोगों ने विश्व में शांति के लिए प्रार्थनाएं की. दोपहर 3 बजे तक उपदेश, आराधना और प्रार्थनाओं का दौर जारी रहा. उन्होंने बताया कि चर्च से जाने के बाद भी लोग अपने घरों में ध्यान और आराधना करेंगे. मसीह समाज के लोग श्रद्धा के साथ प्रभु यीशु को याद करते हुए गुड फ्राई डे मना रहे है.

Worship Service Held at the Church on Good Friday
चर्च में गुड फ्राइडे पर की आराधना (ETV Bharat Ajmer)
Pastor delivering a sermon on Good Friday
गुड फ्राइडे पर प्रवचन देते पादरी (ETV Bharat Ajmer)

शहर के आगरा गेट स्थित रॉब्सन मेमोरियल कैथेड्रल चर्च, पाल बिचला स्थित सेंट मेरी चर्च, केसर गंज स्थित सेंट एनसलम चर्च, ऊसरी गेट चर्च, माखुपुरा स्थित सेंट थॉमस चर्च, मयो लिंक रोड पर भट्टा चर्च आदि चर्च में भी आराधना, उपदेश और प्रार्थनाएं की गई.

Last Updated : April 3, 2026 at 3:28 PM IST

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गुड फ्राइडे पर विशेष प्रार्थनाएं
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