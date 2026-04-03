गुड फ्राइडे पर अजमेर के प्राचीन चर्चों में आराधना, उपदेश, ध्यान और प्रार्थनाओं के लिए जुटे लोग
गुड फ्राइडे के दिन चर्चों में प्रभु यीशु के सात वचनों को उद्देश्य के माध्यम से लोगों को बताया गया.
Published : April 3, 2026 at 3:20 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 3:28 PM IST
अजमेर: गुड फ्राइडे के दिन शहर के ऐतिहासिक और प्राचीन चर्चो में सुबह से ही आराधना और उपदेश का दौर चला. गुड फ्राई डे के अवसर पर चर्च में कई धार्मिक रस्में भी निभाई गई. साथ ही क्रूस पर चढ़ने के बाद प्रभु यीशु ने जो सात वचन कहे थे, उन वचनों पर चर्च में प्रवचन और ध्यान भी किया गया. चर्चो में बढ़ी संख्या में लोग आराधना के लिये जुटे. कई लोग उपदेश के दौरान भावुक भी हो गए.
आज के दिन ही प्रभु यीशु को क्रॉस पर चढ़ाया गया था. दुनिया भर में आज के दिन को मसीह समाज गुड फ्राई डे के रूप में मना रहा है. गुड फ्राइडे के अवसर पर सुबह से ही चर्चो में प्रार्थना, आराधना, ध्यान और उपदेश का दौर चला.
सेंट्रल मैथोडिक चर्च में फादर एफ डब्ल्यू फिलिप ने बताया कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर चढ़ने के दौरान सात वचन कहे थे. इन वचनों को उद्देश्य के माध्यम से लोगों को बताया गया. सुबह 9 से साढ़े 12 बजे और आधे घण्टे का अंतराल लेने के बाद फिर से उपदेश शुरू हुए. चर्च में मसीह समाज के लोगों ने ध्यान लगाया और आराधना की.
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इन चर्चो में भी हुई आराधना: उन्होंने बताया कि चर्च में सभी लोगों ने विश्व में शांति के लिए प्रार्थनाएं की. दोपहर 3 बजे तक उपदेश, आराधना और प्रार्थनाओं का दौर जारी रहा. उन्होंने बताया कि चर्च से जाने के बाद भी लोग अपने घरों में ध्यान और आराधना करेंगे. मसीह समाज के लोग श्रद्धा के साथ प्रभु यीशु को याद करते हुए गुड फ्राई डे मना रहे है.
शहर के आगरा गेट स्थित रॉब्सन मेमोरियल कैथेड्रल चर्च, पाल बिचला स्थित सेंट मेरी चर्च, केसर गंज स्थित सेंट एनसलम चर्च, ऊसरी गेट चर्च, माखुपुरा स्थित सेंट थॉमस चर्च, मयो लिंक रोड पर भट्टा चर्च आदि चर्च में भी आराधना, उपदेश और प्रार्थनाएं की गई.