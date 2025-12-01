ETV Bharat / state

अयोध्या में 1000 से अधिक विद्वानों ने किया गीता पाठ, महंत कमल नयन दास बोले- धारा 30 और मंदिर विधयेक के कानून हटे

महंत कमल नयन दास ने कहा कि विधेयक को हटाने का समय आ गया है. यह राष्ट्र विश्व गुरु रहा है और आगे रहेगा.

महंत कमल नयन दास ने विधेयक हटाने की मांग की.
महंत कमल नयन दास ने विधेयक हटाने की मांग की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 9:54 PM IST

अयोध्या : श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के आश्रम मणिराम दास छावनी में गीता जयंती पर्व उत्साह के साथ मनाया गया. इस अवसर पर 1000 से अधिक वैदिक विद्वान, बटुक ब्राह्मण और संत धर्माचार्यों ने सामूहिक रूप से गीता का सस्वर पाठ किया.

मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने कहा कि देश को आजादी मिलने के बाद कुछ देश द्रोहियों ने सनातन के विरोध में संविधान में कुछ धाराएं जोड़ दीं, जो देश के लिए बहुत घातक है. जिसे धारा 30 और मंदिर विधयेक कहते हैं. अब समय आ गया है, कोई रोक नहीं पाएगा. यह राष्ट्र विश्व गुरु रहा है और आगे रहेगा.

महंत कमलनयन दास ने बताया कि आज ही के दिन युद्ध भूमि में अर्जुन को परिवार का मोह हुआ, और युद्ध से विरक्त हो गए. भगवान श्री कृष्ण ने आध्यात्मिक उपदेश देकर कर्म के लिए तैयार किया. गीता एक ज्ञान है और इसका पाठ सभी को करना चाहिए. राष्ट्र के लिए गीता को अनिवार्य होना चाहिए. जिस प्रकार से सनातन धर्म से कुछ दुराचारियों ने द्रोह किया और अध्यात्म ज्ञान को अलग कर दिया, ये सभी हटाना चाहिए.

1000 से अधिक बटुकों ने किया गीता पाठ.
1000 से अधिक बटुकों ने किया गीता पाठ.

महंत ने कहा, गीता को पाठ्यक्रमों में अनिवार्य करना चाहिए तभी राष्ट्र और समाज का कल्याण होगा. विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के मुंह से निकली हुई वाणी से महाभारत काल में अर्जुन का मार्गदर्शन किया था. इसी के तहत आज वाल्मीकि भवन में 2500 गीता मनीषी के कार्यक्रम में हुआ और सभी विद्वान गीता सस्वर पाठ कर रहे हैं.

शरद शर्मा ने कहा, गीता जयंती पर ही विवादित ढांचा गिरा था और आज विजय दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं. इस दौरान सभी वैदिक वटुकों, विद्वानों तथा संतधर्माचार्यो को अंगवस्त्र दक्षिणा देकर सम्मानित किया गया.

AYODHYA NEWS
GEETA JAYANTI IN AYODHYA
MAHANT KAMAL NAYAN DAS
अयोध्या में गीता जयंती
GEETA JAYANTI IN AYODHYA

