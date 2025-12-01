ETV Bharat / state

अयोध्या में 1000 से अधिक विद्वानों ने किया गीता पाठ, महंत कमल नयन दास बोले- धारा 30 और मंदिर विधयेक के कानून हटे

अयोध्या : श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के आश्रम मणिराम दास छावनी में गीता जयंती पर्व उत्साह के साथ मनाया गया. इस अवसर पर 1000 से अधिक वैदिक विद्वान, बटुक ब्राह्मण और संत धर्माचार्यों ने सामूहिक रूप से गीता का सस्वर पाठ किया.

मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने कहा कि देश को आजादी मिलने के बाद कुछ देश द्रोहियों ने सनातन के विरोध में संविधान में कुछ धाराएं जोड़ दीं, जो देश के लिए बहुत घातक है. जिसे धारा 30 और मंदिर विधयेक कहते हैं. अब समय आ गया है, कोई रोक नहीं पाएगा. यह राष्ट्र विश्व गुरु रहा है और आगे रहेगा.

महंत कमलनयन दास ने बताया कि आज ही के दिन युद्ध भूमि में अर्जुन को परिवार का मोह हुआ, और युद्ध से विरक्त हो गए. भगवान श्री कृष्ण ने आध्यात्मिक उपदेश देकर कर्म के लिए तैयार किया. गीता एक ज्ञान है और इसका पाठ सभी को करना चाहिए. राष्ट्र के लिए गीता को अनिवार्य होना चाहिए. जिस प्रकार से सनातन धर्म से कुछ दुराचारियों ने द्रोह किया और अध्यात्म ज्ञान को अलग कर दिया, ये सभी हटाना चाहिए.