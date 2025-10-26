ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़: गायों के लिए 10 क्विंटल सब्जियों की रंगोली, धूमधाम से मनाया गया गो अन्नकूट महोत्सव

चित्तौड़गढ़ की गांधीनगर गोशाला में 10 क्विंटल सब्जियों से रंगोली बनाई. प्लास्टिक मुक्ति का संदेश दिया.

गोशाला में 10 क्विंटल सब्जियों से रंगोली बनाई
गोशाला में 10 क्विंटल सब्जियों से रंगोली बनाई (ETV Bharat Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 26, 2025 at 5:38 PM IST

चित्तौड़गढ़: दीपावली के बाद से ही मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव के आयोजन हो रहे हैं. वहीं, चित्तौड़गढ़ शहर के गांधीनगर स्थित गोशाला में अनूठा आयोजन हुआ. इसमें गायों के लिए गो अन्नकूट का आयोजन हुआ. इसमें कई शहरवासी शामिल रहे. यहां गोवंश के लिए 10 क्विंटल हरी सब्जियों से रंगोली सजाई गई. बाद में गोवंश को सब्जियां खिला कर गो अन्नकूट मनाया. इस आयोजन के माध्यम से प्लास्टिक मुक्ति का संदेश दिया गया.

आयोजन समिति से जुड़े दीपक राजोरा ने बताया कि गोसेवा की एक ही युक्ति-प्लास्टिक से हो मुक्ति" के संदेश के साथ कार्तिक मास की लाभ पंचमी के अवसर पर गांधीनगर स्थित कृष्ण गोपाल गोशाला में गो अन्नकूट महोत्सव मनाया. इसमें गोशाला प्रांगण में विभिन्न प्रकार की 1000 किलो सब्जियों के साथ, फलों व ड्राई फ्रूट से सुसज्जित आकर्षक रंगोली तैयार की गई. इसे बड़े ही ठाठ बाट से गोशाला की गायों को अन्नकूट स्वरूप खिलाया गया. इसके साथ ही प्लास्टिक की पॉलीथीन को खाने से गोवंश की मृत्यु व प्लास्टिक का सही नियोजन हो इस पर आधारित झांकी बनाई गयी जो विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रही. आयोजन से जुड़े गोविंद ईनाणी ने बताया कि गो अन्नकूट की शुरुआत राजस्थान में पहली बार चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर वर्ष 2024 में चालीस दिवसीय संकल्प के पूर्ण होने पर की गई थी. इस वर्ष का गो अन्नकूट आयोजन भी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया.

गोपूजन कर खिलाई गुड़ की लापसी: राजोरा ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत संत विनोदचंद्र यति महाराज की और से गो पूजन किया. संत ने गोवंश को पंच मेवा, गुड़, चंवला, चावल खिला कर की गई. मौसमी बीमारियों से गोवंश का बचाव, उन्हें स्वस्थ आहार मिले एवं प्लास्टिक की थैलियों को गोवंश खाने से बचे इस उद्देश्य के साथ गोशाला की गायों को सब्जियों से सुसज्जित रंगोली को अन्नकूट स्वरूप उन्हें खिलाया गया.

अभियान की भी हुई शुरुवात: राजोरा ने बताया कि इस आयोजन के साथ ही "घर बैठे गोसेवा अभियान" की शुरुआत की गई. इसमें प्लास्टिक की पॉलीथीन में कचरा भर कर बाहर नहीं फेंकना, गोवंश को प्लास्टिक खाने से बचाना, तथा प्लास्टिक का सही नियोजन करना, जिससे गोवंश स्वस्थ रहेगा और शहर भी साफ सुथरा रहेगा. कार्यक्रम से जुड़े केशव कालाणी ने बताया की गो अन्नकूट से पूर्व गोशाला में पंच दिवसीय दीपोत्सव कार्यक्रम "गोसेवा में त्यौहार खुशियों का नया आधार" के तहत किया गया इसमें गोशाला की गायों को मेंहदी लगा, दीप जला कर रोशनी की गई जो धनतेरस से शुरू होकर दीपावली तक चला. इसके पूर्ण होने पर गो अन्नकूट का आयोजन रखा गया.

