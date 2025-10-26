ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़: गायों के लिए 10 क्विंटल सब्जियों की रंगोली, धूमधाम से मनाया गया गो अन्नकूट महोत्सव

गोशाला में 10 क्विंटल सब्जियों से रंगोली बनाई ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: दीपावली के बाद से ही मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव के आयोजन हो रहे हैं. वहीं, चित्तौड़गढ़ शहर के गांधीनगर स्थित गोशाला में अनूठा आयोजन हुआ. इसमें गायों के लिए गो अन्नकूट का आयोजन हुआ. इसमें कई शहरवासी शामिल रहे. यहां गोवंश के लिए 10 क्विंटल हरी सब्जियों से रंगोली सजाई गई. बाद में गोवंश को सब्जियां खिला कर गो अन्नकूट मनाया. इस आयोजन के माध्यम से प्लास्टिक मुक्ति का संदेश दिया गया. आयोजन समिति से जुड़े दीपक राजोरा ने बताया कि गोसेवा की एक ही युक्ति-प्लास्टिक से हो मुक्ति" के संदेश के साथ कार्तिक मास की लाभ पंचमी के अवसर पर गांधीनगर स्थित कृष्ण गोपाल गोशाला में गो अन्नकूट महोत्सव मनाया. इसमें गोशाला प्रांगण में विभिन्न प्रकार की 1000 किलो सब्जियों के साथ, फलों व ड्राई फ्रूट से सुसज्जित आकर्षक रंगोली तैयार की गई. इसे बड़े ही ठाठ बाट से गोशाला की गायों को अन्नकूट स्वरूप खिलाया गया. इसके साथ ही प्लास्टिक की पॉलीथीन को खाने से गोवंश की मृत्यु व प्लास्टिक का सही नियोजन हो इस पर आधारित झांकी बनाई गयी जो विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रही. आयोजन से जुड़े गोविंद ईनाणी ने बताया कि गो अन्नकूट की शुरुआत राजस्थान में पहली बार चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर वर्ष 2024 में चालीस दिवसीय संकल्प के पूर्ण होने पर की गई थी. इस वर्ष का गो अन्नकूट आयोजन भी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया. इसे भी पढ़ें- गौ माता को लगाया 56 भोग, CM से राज्य माता घोषित करने की मांग