साल के पहले ही दिन पुलिस की अपराधियों पर 'सर्जिकल स्ट्राइक', हरिद्वार में 62 बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट

हरिद्वार: साल 2026 के पहले दिन ही हरिद्वार पुलिस ने आदतन अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पूरे हरिद्वार जिले में 62 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की. हरिद्वार पुलिस द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वालों के खिलाफ बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक मानी जा रही है. साल के पहले ही दिन इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है. साथ ही कई गिरोहों के सरगना समेत कई आरोपी अभी भी पुलिस के रडार पर हैं, पुलिस जिनकी कुंडली खगाल रही है.

साल 2026 की शुरुआत के साथ ही हरिद्वार पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा अभियान छेड़ दिया. एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल के नेतृत्व में पूरे जिले के सभी थाने और कोतवालियों की पुलिस ने संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले आदतन अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कुल 62 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए. जिले के सभी थाना और कोतवाली क्षेत्रों में सक्रिय अपराधियों, हिस्ट्रीशीटरों और संगठित गिरोहों के सदस्यों की सूची तैयार की गई. इसके बाद उनके आपराधिक रिकॉर्ड और नेटवर्क का गहन अध्ययन किया गया. क्राइम का ग्राफ कम करने के उद्देश्य से गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई.

गैंगस्टर एक्ट के मुकदमों में श्यामपुर थाने से 3, कनखल थाने से 6, ज्वालापुर कोतवाली से 2, रानीपुर कोतवाली से 4, सिडकुल थाने से 5, बहादराबाद थाने से 7, कलियर थाने से 1, रुड़की कोतवाली से 3, गंगनहर कोतवाली से 3, पथरी थाने से 5, लक्सर कोतवाली से 7, मंगलौर कोतवाली से 8, भगवानपुर थाने से 6 और बुग्गावाला थाने से 2 दो आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए.